بازی با اسامی برای استاندار کردستان/گزینه بومی بودن اولویت نیست

خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ آرمان نصراللهی: عبدالمحمد زاهدی خیلی بی سر و صدا و بدون اینکه همفکران وی در استان متوجه باشند، استاندار قزوین شد تا بار دیگر داستان انتخاب استاندار کردستان به یکی از مسائل مهم و اصلی در این استان تبدیل شود.

با رفتن زاهدی از استانداری کردستان و با فاصله ای چند روزه، علیرضا آشناگر معاون سیاسی و امنیتی وی به عنوان سرپرست استانداری کردستان منصوب شد تا باز هم داستان انتخاب استاندار جدید برای کردستان خبر اول تمامی رسانه ها و همچنین شبکه های اجتماعی باشد.

هر چند که روایت ها در خصوص رفتن زاهدی از استانداری کردستان زیاد است، ولی بر اساس گفته های یکی از فعالان سیاسی نزدیک به دولت در استان، عبدالمحمد زاهدی به دلیل اختلاف با شماری از اصلاح طلبان کردستانی که در پست های مدیریتی حضور دارند، ترجیح داده تا ادامه مسیر کاری خود را در استانی دیگر دنبال کند.

از زمان انتصاب عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار قزوین، بار دیگر بازی با اسامی و گزینه های پیشنهادی برای استاندار شدن در کردستان آغاز شد و طی روزهای اخیر و با جنب و جوش اصلاح طلبان دولتی به اوج خود رسیده است.

در ابتدای یکی دو اسم از مدیران سابق استان کردستان برای استاندار شدن مطرح شد که پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد که این افراد خود پیشقدم شده و با فضاسازی رسانه ای به دنبال پست گرفتن در دولت بوده اند و خبری از سوی مسئولان کشوری به ویژه وزارت کشور برای دعوت از این افراد در میان نبوده است.

همزمان با این مهم نمایندگان مردم کردستان در گفتگوهای خود با اصحاب رسانه های جمعی همواره از بی اطلاعی در خصوص استاندار آینده کردستان سخن به میان آورده و بر این نکته که استاندار بعدی کردستان باید بومی باشد تاکید می کنند.

شش گزینه شورای اصلاح طلبان کردستان برای استاندار شدن

بازی با اسامی مختلف برای استاندار شدن در کردستان در حالی همچنان ادامه داشت، که روز گذشته خبری در فضای مجازی دست به دست شد مبنی بر اینکه بالاخره شورای اصلاح طلبان کردستان در جلسه ای طولانی مدت اسامی شش گزینه مورد نظر خود برای استاندار شدن در کردستان اعلام کردند.

بر این اساس شورای اصلاح طلبان کردستان روز جمعه و با برگزاری جلسه ای شش ساعته در نهایت شش گزینه مورد نظر خود را برای معرفی به ریاست جمهوری و همچنین وزارت کشور برای استاندار شدن یکی از آنها در کردستان انتخاب کردند.

بر اساس این لیست جلال جلالی زاده نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس ششم، حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان در مجلس نهم، محسن بیگلری نماینده فعلی سقز و بانه در مجلس، بهرام نصراللهی زاده رئیس فعلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، حسین فیروزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان و ابراهیم زارعی فرماندار فعلی سنندج گزینه های مورد نظر برای استاندار شدن از سوی شورای اصلاح طلبان کردستان به شمار می روند.

در حالی که اعضای ستاد حسن روحانی و همراهان این جریان فکری در کردستان در دوره قبلی و این دوره نیز خواستار انتصاب فردی بومی برای استانداری هستند و البته خود روحانی نیز بارها بر این مهم تاکید داشته و یکی از وعده های وی بود، ولی وزارت کشور در اطلاعیه ای بومی بودن را از اولویت های انتصاب استانداران حذف کرد.

بومی بودن استاندار از اولویت های وزارت کشور نیست

در این اطلاعیه که بر روی سایت اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شده است،آمده که استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، از سوی وزارت کشور پیشنهاد و پس از تصویب توسط هیأت وزیران با حکم وزیر کشور، منصوب می شوند.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: نظر به انتشار یادداشتی در یکی از رسانه ها با عنوان وزارت کشور و بومی گزینی و طرح برخی نقطه نظرات غیر دقیق در خصوص روند انتخاب استانداران از سوی وزارت کشور و علیرغم آنکه مکرراً، معیارهای انتخاب نمایندگان عالی دولت در مناطق مختلف کشور از سوی وزیر محترم کشور تبیین شده است، به منظور تنویر افکار عمومی و روشن نمودن ابعاد موضوع، نکات ذیل به استحضار ملت شریف ایران و اصحاب رسانه می رسد:

استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها، از سوی وزارت کشور پیشنهاد و پس از تصویب توسط هیأت وزیران با حکم وزیر کشور، منصوب می شوند همچنان که بارها اعلام شده، معیارهای مد نظر وزارت کشور در پیشنهاد گزینه های استانداری، از شفافیت کامل برخوردار است، التزام و وفاداری کامل به اجرای سیاست ها و برنامه های دولت منتخب ملت، برخورداری از مشی و رویکرد اعتدالی و توانائی پیشبرد اهداف توسعه ای استان با تکیه بر همگرائی ظرفیت های مختلف موجود در مناطق، از اهم این معیارها است و البته برخورداری از دانش، پیشینه و تجربه کافی مدیریتی پیش نیاز هر انتخابی در این عرصه خواهد بود بومی گزینی، از موضوعاتی است که در برخی از مقاطع زمانی بدلیل مطالبات معوق و انباشته محلی و منطقه ای مورد توجه قرار می گیرد اما با توجه به اینکه در دولت یازدهم، حداکثر اهتمام بر استفاده از نیروهای بومی در مدیریت سیاست داخلی مناطق مختلف کشور، اعمال شده است، در شرایط فعلی این موضوع از اولویت اصلی برخوردار نبوده و نمی توان به بهانه بومی گزینی از معیارهای اصلی فوق الذکر عدول و استان ها را از مدیران شایسته تحول آفرین در روند توسعه استان محروم کرد.

با انتشار این اطلاعیه از سوی وزارت کشور و در حالی که خود روحانی یکی از وعده های انتخاباتی خود را انتصاب استاندار بومی برای کردستان اعلام کرده بود، به نظر می رسد که مقدمه برای انتصاب فردی غیربومی برای استانداری کردستان فراهم شده است.

انتصاب استاندار بومی یکی از خواسته های مجمع نمایندگان کردستان است

در همین راستا و در آخرین اظهار نظر نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی، سید مهدی فرشادان نماینده شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی بار دیگر خواستار انتصاب فردی بومی برای استانداری کردستان شده است.

وی با اشاره به توانمندی های استان کردستان، گفت: کردستان دارای مدیران توانمندی است و انتظار داریم، دولت دوازدهم استاندار بعدی استان را از میان نخبگان بومی کردستان انتخاب و معرفی کند.

رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واگذاری مدیریت عالی اجرایی کردستان به فردی نخبه، توانمند و بومی از در خواست‌های موکد مجمع نمایندگان استان از دولتمردان دوازدهم است.

بازی با اسامی مختلف در شبکه های اجتماعی همچنان ادامه دارد و هر لحظه فردی به عنوان گزینه جدید برای استانداری کردستان معرفی می شود و البته عده ای که اصلا شاید گزینه نباشند با هماهنگی چند نفر فعال در فضای مجازی خود را به عنوان گزینه مطرح می کنند تا شاید آنها هم در لوای این کار به پستی و مدیریتی دست پیدا کنند.