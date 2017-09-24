هیات مدیره استقلال قانونی نیست/ مشکل از مدیریت بود نه منصوریان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فتح الله در خصوص آخرین وضعیت باشگاه استقلال اظهار داشت: مدیرعامل قانونی باشگاه من هستم و این هیات مدیره کنونی هم قانونی نیست و اعضای قانونی هیات مدیره هم همان‌هایی هستند که در زمان من عضو هیات مدیره بودند. چهار سال است که در این باشگاه تخلف صورت می‌گیرد و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل قانونی نیستند. یک زمانی می‌گفتند چون درگیر بحث خصوصی سازی هستند موانعی برای تغییرات قانونی وجود دارد. اما الان یک سال و نیم است که این موانع هم وجود ندارد. چرا در این مدت برای تغییرات قانونی اقدامی نشده است؟

وی افزود: انحراف از اینجا شروع می‌شود. من تعجب می‌کنم چرا آقایان هر وقت به جای سخت می‌رسند پای بدهی‌های گذشته را میان می‌کشند؟ طرح کردن بدهی‌های گذشته ظلم است. به قول آقای افشارزاده که می‌گفت هر فردی بخواهد مدیرعامل شود ابتدا بدهی‌های گذشته را به او می‌گویند و با علم کافی نسبت به بدهی‌های گذشته قبول مسئولیت می‌کند. آقای عزیز که از بدهی‌های گذشته حرف می‌زنی، چه اصراری به ماندن دارید؟ شما بروید تا یک نفر دیگر که می‌تواند مسئولیت باشگاه با بدهی‌های گذشته‌اش را تقبل کند بیاید و کار را بر عهده بگیرد.

فتح الله زاده تصریح کرد: در زمان مدیریتم با وزیر وقت آقای سعیدلو یک قرارداد بستم که به موجب آن طی سه سال باید ۵۰ در صد هزینه‌های باشگاه را من بعنوان مدیرعامل تقبل می‌کردم و ۵۰ درصد دیگر را وزارت ورزش پرداخت می‌کرد. در سال اول که آقای سعیدلود بودند طرفین به تعهدات شان عمل کردند. در سال دوم از ۲۴ میلیارد کل هزینه‌های باشگاه ۱۲ میلیارد به حساب ما بود و ۱۲ میلیارد به حساب وزارت ورزش. آن سال ما ۱۷ میلیارد هزینه کردیم اما وزارت ورزش با وزیر جدیدش (دکتر گودرزی) به تعهداتش عمل نکرد که اگر می‌کرد ما ۵ میلیارد هم سودآوری داشتیم. در سال سوم هم که آقای خادم به صراحت گفت ما پول نمی‌دهیم و من هم نماندم.

مدیرعامل پیشین استقلال در خصوص بدهی های مالیاتی این باشگاه بیان داشت: بر اساس استعلام رسمی که گرفتم میزان بدهی های مالیاتی باشگاه از سال ۴۹ به اینطرف کلا ۲۲ میلیارد است که ۱۴ میلیارد اصل بدهی مالیاتی است و مابقی جریمه آن است. چرا آقایان به دروغ حرف از ۸۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیارد می زنند؟ بهتر است به جای این که دنبال مقصر بگرند و بخواهند بدهی‌های پیشین را گردن من بیندازند این موضوع ها را مدیریت کنند. الان هم دیر نشده. اگر آقای افتخاری نمی‌تواند این ۲۲ میلیارد را پرداخت کند برود تا یک نفر که قادر به پرداخت آن هست بیاید.

وی در ادامه افزود: من خودم به منصوریان انتقاداتی داشتم اما عمده مشکل تیم به مدیریت باشگاه باز می‌گشت نه به منصوریان. الان فکر می‌کنید منصوریان رفته همه چیز درست می‌شود؟ تا زمانی مدیریت باشگاه تغییر نکند در این باشگاه اتفاق خاصی نمی‌افتد. من شنیدم که از هفته سوم هیات مدیره به منصوریان اولتیماتوم داده بود. در این میان اعضای هیات مدیره یک حرفی می‌زنند و مدیرعامل هم یک حرف دیگر می‌زند. اینطوری معلوم است که عنان کار از دست سرمربی بیرون می‌آید. یک دوره ای که خودم مدیر بودم دیدم برخی از اعضای هیات مدیره مصاحبه هایی می کنند که در راستای سیاست کلی باشگاه نیست. به آنها گفتم شما می‌توانید مرا خلع کنید اما نباید مصاحبه کنید. باید مصوبات هیات مدیره را به من ابلاغ کنید تا آن را اجرا کنم.

فتح الله زاده خاطرنشان ساخت: یک زمانی هیات مدیره ما اصرار داشت که به زنده یاد حجازی اولتیماتوم بدهیم. من ابتدا مقاومت کردم اما وقتی این اتفاق افتاد روی کار مرحوم حجازی با آن همه تجربه تاثیر منفی گذاشت. اون که حجازی بود با این همه تجربه تحت تاثیر اولتیماتوم قرار گرفت. وای به منصوریان که جوان است. معلوم است که دیگر نمی‌تواند کار کند. در واقع به این ترتیب منصوریان را سوزاندند. او که یکی از سرمایه‌های این باشگاه بود سوخت تا در نهایت باشگاه ما ضرر کند.

مدیرعامل سابق باشگاه استقلال در ادامه اظهار داشت: الان هم می‌گویم با رفتن منصوریان اتفاق خاصی نمی‌افتد و باید مدیریت در این باشگاه عوض شود. صحبت من اصلا این نیست که مرا بیاورید مدیرعامل بگذارید. من برای بازگشت به استقلال هیچ تلاشی نکرده و نمی‌کنم. تا به حال یک تلفن به هیچ کس نزدم. تا زمانی که مسئولین و مردم مرا نخواهند هم بر نخواهم گشت. صحبت من این است که مدیریت باشگاه اصلاح شود تا مسیر این تیم عوض شده و به مسیر موفقیت باز گردد.

وی در خاتمه گفت: یک زمانی من مدیرعامل هیات مدیره‌ای داشتم که افرادی مثل دکتر ایروانی، دکتر آقامحمدی و دکتر میرولد در آن بودند. دو نفر از این سه نفر الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. وزن هیات مدیره استقلال اینقدر بالا بود. اما الان چی؟