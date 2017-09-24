طرح آبرسانی بن - بروجن برداشت غیرقانونی از آب زاینده رود است

اسفندیار امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال اجرای طرح های جدید برداشت آب به ویژه پروه بن - بروجن، کمیته ۱۵ نفره نظام های صنفی کشاورزی استان و شهرستان های حوضه زاینده رود، به اتفاق هیأت مدیره‌ها و معتمدان و بزرگان حقابه داران و مشترکان شهرها، روستاها و مزارع شرق، غرب و شمال اصفهان، جلسه فوق العاده ای برگزار کردند.

وی بیان داشت: در این کمیته همچنین نظام های صنفی کشاورزی استان و شهرستان های حوضه نیز شرکت داشتند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در خصوص انتظارات این صنف از وزارت نیرو، تصریح کرد: وزارت نیرو بیش از سهم دولت از تونل‌های اول و دوم کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان (حداکثر ۳۸۴ میلیون مترمکعب) نباید آب تخصیص دهد.

وی اعلام کرد: طرح بن - بروحن و همه طرح های غیرقانونی جدید برداشت آب از زاینده رود باید متوقف شود.

امینی اعلام کرد: با توجه به اینکه هر بار طرح‌های به تصویب می رسد که وضعیت آبی اصفهان را به مرز خشکسالی کامل می رساند و از حقابه کشاورزان برداشت می‌شود، اصناف تحت نظر کشاورزی باید برنامه ریزی کنند تا خود کشاورزان جلوی برداشت از محل حقابه‌ها اجرای طرح های جدید را بگیرند.

وی گفت: در صورتی که اقدام جدی از سوی مسئولان به منظور پیشگیری و ممانعت از اجرای چنین طرح‌های را مشاهده نکنیم، خود کشاورزان اقدام خواهند کرد.