سومین شوک پرسپولیس در راه است!

به گزارش خبرنگار مهر، آنتونی گولچ بازیکن استرالیایی فصل گذشته پرسپولیس که حضور کوتاه مدتی در این تیم داشت پس از جدایی غیر حرفه ای از این تیم دست به شکایت از باشگاه پرسپولیس زده است تا سرخپوشان پرونده حقوقی دیگری را در فیفا داشته باشند.

مسئولان باشگاه پرسولیس در همان ابتدا نیز سعی کردند توافقاتی را با وی و وکیل قانونی اش داشته باشند اما گولچ که به خاطر تاخیر بیش از دوماه در دریافت دستمزدش اقدام به جدایی از این تیم کرد حاضر به این توافق نشد و دست به شکایت زد.

گفته می شود حکم مربوط به گولچ نیز در حال تهیه است و به زودی به فدراسیون فوتبال می رسد تا سرخپوشان پس از پرونده مانوئل ژوزه و همچنین محرومیت و جریمه به خاطر نقض در انتقال مهدی طارمی در آستانه سومین شوک قرار بگیرند.