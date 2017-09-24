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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

حجت الاسلام قاسمیان:

عبودیت؛ نقطه افتراق تمدن اسلامی و غربی است

عبودیت؛ نقطه افتراق تمدن اسلامی و غربی است

حجت‌الاسلام قاسمیان ضمن تبیین جایگاه عبودیت در نظام تربیتی قرآن کریم تصریح کرد: نقطه تمایز تمدن اسلامی و تمدن غربی در همین نکته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام قاسمیان در دومین شب مراسم عزاداری در دانشگاه علم و صنعت به واکاوی عنوان عبودیت پرداخت.

وی در تبیین آیه «قَضَی رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا؛ پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر [خود] احسان کنید(سوره ۱۷ آیه ۲۳)» اظهار کرد: در صدر همه دستورات، خداوند یک نکته می‌گوید و آن اینکه اگر بخواهید دستورات من برای شما زمینه رشد فراهم کند، نیازمند «أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ» است.

وی افزود: ماجرای گاو سوره بقره را همه می‌دانید. سوال گاهی از سر تردید است و عبودیتی در آن نیست. سوالات بنی اسرائیل هم به دلیل تردید بود؛ لذا وقتی کار را انجام دادند و گاو را ذبح کردند، پشت انجام این وظیفه عبودیت نبود. وقتی عبودیت نباشد فایده‌ای هم ندارد لذا آیه می‌گوید: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ فَهِیَ کَالْحِجَارَهِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَهً؛ سپس دل‌های شما بعد از این [واقعه] سخت گردید همانند سنگ یا سخت‏تر از آن»(سوره ۲ آیه ۷۴). یعنی بعد از اینکه کار را انجام دادند دل‌هایشان دچار قساوت شد.

وی ادامه داد: روحیه عدم استکبار در برابر خداوند نکته اول و آخر است. این همان چیزی است که به نام عبودیت از آن یاد می‌شود. صراط مستقیمی که خدا ترسیم کرده است همین است: «أَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ؛ مرا بپرستید، این است راه راست»(سوره ۲۶ آیه ۶۱). نقطه تمایز تمدن اسلامی و تمدن غربی در همین نکته است که شما می‌خواهی در زمین خدایی کنی یا بندگی؟ مهم‌ترین انتصاب ما بندگی است. شب معراج، پیامبر(ص) انتصاب به خداوند را درخواست کرد لذا آیه می‌فرماید: «سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بِعَبْدِهِ»(سوره ۱۷ آیه ۱)؛ یعنی عبد را بالا آوردیم.

کد مطلب 4096216

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