۳ دستاورد جدید نیروی زمینی ارتش رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دستاوردهای جدید سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش، پیش از ظهر امروز با حضور حجت الاسلام صالحی نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی و سرتیپ دوم مسعود زواره ای رئیس سازمان جهاد خودکفایی نزاجا در مرکز آموزش پشتیبانی نیروی زمینی ارتش رونمایی شد.

پروژه شهید جودی (حیدر ٤١) ، پروژه شهید مرادی(حیدر ٤٤) و پروژه شهید یداللهی(حیدر٧) سه دستاورد جدیدی است که توسط سازمان جهاد خودکفایی نیروی زمینی امروز رونمایی شد.

پروژه حیدر ٤١ شامل توپ هویتزر ١٢٢ میلیمتری است که برای نخستین بار به خشاب اتوماتیک مجهز شده است. کاهش زمان حاضر به جنگ، کاهش تعداد خدمه و ایجاد قابلیت تیراندازی از راه دور بصورت باسیم و بی سیم از جمله ویژگی های سامانه توپخانه ای حیدر٤١ است.

این سامانه توسط تیپ ٤١ متحرک هجومی طراحی و ساخته شده است.

پروژه حیدر ٤٤ نیز شامل هوشمندسازی و اتوماسیون سامانه راکت انداز ١٢٢ میلیمتری است که با افزایش سرعت و دقت در تیراندازی، استفاده از پهپادها بعنوان دیده بان خط مقدم و قابلیت نصب بر روی کلیه سامانه های توپخانه ای بصورت کیت از جمله ویژگی های بارز این سامانه است.

پروژه حیدر ٤٤ در گروه ٤٤ توپخانه نیروی زمینی ارتش طراحی و ساخته شده است.

پروژه حیدر ٧ نیز شامل خودرو چرخدار ٨*٨ است که با برجک جدید و توپ ٢٣ میلیمتری تجهیز شده است.

در طراحی خودرو زرهی حیدر ٧ برای نخستین بار از سامانه استابیلایزر بومی، سامانه تغذیه مهمات اتوماتیک و اتوماسیون کامل برجک استفاده شده است.

طراحی و ساخت پروژه حیدر ٧ در سازمان جهاد و خودکفایی نیروی زمینی ارتش صورت گرفته است.