به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت واشنگتن در بغداد با صدور اطلاعیه ای درباره احتمال وقوع ناآرامی در عراق هشدار داد.

بر اساس این گزارش، این سفارتخانه اعلام کرده است که احتمال دارد در حین برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان نا آرامی هایی در عراق به وقوع یپیوندد.

گفتنی است، اقلیم کردستان عراق همچنان به برگزاری همه پرسی طی فردا دوشنبه اصرار دارد.

پیشتر ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که با همه پرسی کردستان شدیدا مخالف است و یادآور شد که مذاکره با هیأتی که از کردستان عراق به بغداد آمده بود، بی نتیجه ماند.