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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

هشدار آمریکا به اتباعش در عراق درباره ناآرامی درجریان همه‌پرسی

هشدار آمریکا به اتباعش در عراق درباره ناآرامی درجریان همه‌پرسی

سفارت آمریکا در بغداد به شهروندان آمریکایی درباره احتمال ظهور و بروز تنش و ناآرامی در حین برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از دولت مرکزی بغداد طی فردا دوشنبه، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سفارت واشنگتن در بغداد با صدور اطلاعیه ای درباره احتمال وقوع ناآرامی در عراق هشدار داد.

بر اساس این گزارش، این سفارتخانه اعلام کرده است که احتمال دارد در حین برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان نا آرامی هایی در عراق به وقوع یپیوندد.

گفتنی است، اقلیم کردستان عراق همچنان به برگزاری همه پرسی طی فردا دوشنبه اصرار دارد.

پیشتر ائتلاف ملی عراق اعلام کرد که با همه پرسی کردستان شدیدا مخالف است و یادآور شد که مذاکره با هیأتی که از کردستان عراق به بغداد آمده بود، بی نتیجه ماند.

کد مطلب 4096367

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