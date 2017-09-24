عزاداری محرم با آیین «چک چکو»/ نوای حزن کازرونی ها بلند شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سومین حرم اهل بیت(ع) این روزهای مانند دیگرنقاط کشور سیاه پوش است.

تمام نقاط کشور بر اساس آیین و آداب و رسوم خود هر ساله ایام محرم را به عزاداری می پردازند. در این راستا شهرها و روستاهای مختلف به گونه ای رسم و رسومات خاصی برای انجام عزاداری امام حسین(ع) دارند که از گذشته تاکنون نسل به نسل در حال اجرا است که در این راستا شاید بتوان قدیم ترین رسم عزاداری در استان فارس را مراسم «چک چکو» در استهبان و ساز نوازی عزا در کازرون را نام برد.

اما مراسم چک چکو در شهرستان استهبان یکی از این آیین هاست. واژه چک‌چکو برگرفته از کلمه چکاچک و صدای برخورد شمشیرهاست. دسته عزاداران با لباس های سیاه و شال های سبز در یک دایره در میدان مرکزی شهر حلقه می زنند و در فاصله یک قدم می گردند، در میان دست هایشان چوب های کوچکی وجود دارد.

این مراسم ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال پیش در این شهر در حال برگزاری است بیشتر اشعارش ثابت است و اشعاری که انتخاب شده سنتی است و دهان به دهان نقل شده است.

ساز نوازی عزا در کازرون

کازرون از دیگر شهرستان های شناخته شده استان فارس است که مراسم عزاداری در آن به سالیان دور بازمی گردد که علاوه بر پخت نذری هایی مانند دمپخت و خورشت قیمه مخصوص مراسم و سازنوازی عزا را نیز دارد.

در این مراسم ساز نوازان با استفاده از سازهای مخصوص خود از بعد از ظهر تا زمان اذان مغرب در کوچه ها و خیابان های شهر حرکت می کنند و ساز عزاداری می نوازند.

عباس خواهی در خرمبید

مراسم «عباس خواهی» در زبان محلی «عمه کبار» نام دارد که در شهرستان خرمبید بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد. یکی از باشکوه ترین مراسم در شمال استان فارس است و بیش از ۱۵۰ سال قدمت دارد.

واژه عمه کبار که در واقع «عمه کو یار» است بنا بر اعتقاد عوام ، خطاب به حضرت زینب (س) و منظور از یار ، یار حضرت امام حسین(ع) یعنی حضرت ابوالفضل العباس(ع) است .

طی این مراسم علم هایی از مناطق مختلف شهرستان به مسجد جامع شهر آورده می شود و عزاداران اشعار خود را می خوانند و یک نفر در وسط ایستاده و چند نفر دور علم حلقه می زنند و با حرکاتی خاص و خواندن اشعار مذهبی ،به صورت گروهی دور علم می چرخند .

تعزیه ها و اتفاقات روز عاشورا

اما برگزاری مراسم تعزینه در اکثرشهرها و روستاهای استان فارس برگزار می شود که معروفترین آنها صحرارود فسا است.

۱۲ مراسم فارس

تعزیه شیراز، سروستان، کازرون، صحرارود فسا، خرمبید و مراسم عزاداری عاشورای روستای دوان، مراسم خیمه های برافراشته زرقان، سینه زنی قطاری شیراز و سینه زنی لاری ها و مراسم عمه کبار خرمبید و چک چکو و چارچوگردانی استهبان از جمله آئین های مذهبی عاشورایی فارس است که در فهرست ملی ایران به ثبت رسیده است.

زنجیرزنی شیراز با محوریت حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)

اما در شهر شیراز آنچه که بیش از همه به چشم می آید حرکت هیات و دسته های زنجیر زن به سمت حرم مطهر شاهچراغ(ع) است که از گذشته های دور تاکنون انجام شده است.

دسته های مختلف عزاداری در طول ۱۰ روز اول ماه محرم حرکت خود را به دو حرم حضرت شاهچراغ(ع) و حرم مطهر سیدعلاالدین حسین(ع) هر شب انجام می دهند که در شب تاسوعا و ظهر عاشورا مقصد تمامی دسته های عزاداری حرم مطهر شاه چراغ(ع) است.

تجمع هیات مذهبی و برگزاری مراسم عزاداری مشترک در صبح تاسوعا نیز طی چند سال گذشته در شهر شیراز انجام می شود.

تعداد ۷۰۰ هیئت مذهبی و ۸۱۲ خیمه سیدالشهدا، در ایام محرم در شیراز فعال خواهند بود.