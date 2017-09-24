به گزارش خبرنگار مهر، حامد مظاهریان امروز در حاشیه مراسم هفته دفاع مقدس در وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تسهیل شرایط وام خرید مسکن گفت: خانه اولی ها یکی از گروه های اصلی هدف برای خانه دار شدن هستند که در اولویت سیاست های وزارت راه و شهرسازی هستند.

وی ادامه داد: تجربه جهانی نیز بر این باور است گروه هایی که در نظر دارند برای نخستین بار صاحب خانه شوند و پول نقد ندارند سیاست های رژیم پس انداز و تسهیلات باید تقویت شود. از همین رو در دنیا برای این قشر از جامعه حدود ۸۰ درصد خرید مسکن از طریق تسهیلات تامین می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان با اشاره به تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم از خرداد ۹۴ ادامه داد: این صندوق باهدف تسهیل شرایط خانه دار شدن برای خانه اولی ها تاسیس شد و تا امروز حدود ۲۶۰ هزار خانوار در این صندوق در بانک مسکن پس انداز کردند.

مظاهریان با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مسکن یکم در بافت های فرسوده ۸ درصد و در سایر مناطق شهری ۹.۵ درصد است، گفت: بر اساس شرایط فعلی حاکم بر این صندوق تا سقف میزان پس انداز متقاضی در دو دوره شش ماهه تسهیلات مسکن پرداخت می شود. که سقف این تسهیلات در تهران ۸۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزارنفر ۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها نیز ۴۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: سیاست ما این است که میزان این تسهیلات را افزایش و در عین حال دوره سپرده گذاری تسهیلات صندوق مسکن یکم را از دو دوره شش ماهه به دو دوره پنج ماهه کاهش دهیم به نحوی که سپرده گذاران به جای انتظار یکساله برای دریافت این تسهیلات بتوانند در یک دوره ۱۰ ماهه از تسهیلات صندوق مسکن یکم بهرمند شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان همچنین از رایزنی برای افزایش مدت سقف بازپرداخت این تسهیلات که در حال حاضر ۱۲ سال است خبر داد و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر زمان اجرایی شدن شرایط جدید صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در حال حاضر این پیشنهادات به کمیته ای در هیات دولت ارائه شده که در حال بررسی منابع و مصارف هستند.

وی تصریح کرد: به اجرایی شدن این پیشنهادات بسیار خوشبین هستیم.

مظاهریان همچنین درخصوص زمان ایجاد رونق در بازار مسکن گفت: رونق در بازار مسکن با شیب ملایم برمی گردد چراکه اگر در بازگشت رونق به مسکن عجله کنیم ممکن است با افزایش قیمت ها مواجه شویم بنابراین سیاست وزارت راه و شهرسازی ایجاد رونق با شیب ملایم در بازار مسکن است.