پیام رزمایش امنیتی محرم آرامش و امنیت برای دوستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار حبیب شهسواری سخنگوی رزمایش امنیتی محرم در حاشیه این رزمایش با اشاره به این که مرحله اصلی رزمایش امنیتی محرم با انجام عملیات تک به ارتفاعات کفارستان آغاز شده گفت: در این مرحله از رزمایش آتش سنگین ادوات توپخانه، تک سنگین نیروهای تکاور با پشتیبانی تانک های S۷۲T نیز انجام شد.

وی ادامه داد: رزمایش امنیتی محرم با محوریت قرارگاه حمزه سیدالشهداء (ص) در ارتفاعات اشنویه در حال انجام است.

سردار شهسواری با موفقیت آمیز ارزیابی کردن رزمایش امنیتی محرم عنوان داشت: هدف از برگزاری این رزمایش ارتقای آمادگی رزمی و تجهیزاتی و تخصصی رزمندگان است.

سخنگوی رزمایش امنیتی محرم گفت: پیام این رزمایش برای دوستان صلح و امنیت و آرامش است و پیام آن برای دشمنان این است که رزمندگان و دلاورمردان با صلابت و اقتدار از مرزهای ایران اسلامی دفاع می کنند و اجازه تعدی را به ضدانقلاب نمی دهند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در روز نخست رزمایش گفت: تاخت شبانه، آتش و انفجارات و عملیات گشت و شناسایی در مناطق مرزی و ایست و بازرسی از اقدامات صورت گرفته در روز نخست رزمایش بود.