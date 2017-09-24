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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

سردار پاکپور خبر داد:

انجام عملیات های ترکیبی در رزمایش امنیتی محرم

انجام عملیات های ترکیبی در رزمایش امنیتی محرم

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: در رزمایش امنیتی محرم عملیات های ترکیبی با حضور یگان های پهپادی و موشکی و توپخانه و هوانیروز و زرهی با موفقیت انجام شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر،  سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه رزمایش محرم عنوان داشت: مهمترین هدف ما در رزمایش ایجاد هماهنگی و اجرای عملیات ترکیبی رسته ها با یکدیگر بوده است که به فضل الهی این امر محقق شد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه تشریح کرد: در این رزمایش علاوه بر اینکه یگان‌های مختلف به تمرین آمادگی های خود پرداختند، هماهنگی آنها با یکدیگر و در شرایط واقعی به نمایش درآمد.  

وی افزود: منطقه رزمایش از مناطق مورد علاقه ضدانقلاب در گذشته بوده که با انجام رزمایش ها و عملیات های مقتدرانه سپاه در آن منطقه از لوث اشرار و ضدانقلاب پاک شد.

سردار پاکپور در پایان با اشاره به نقش، اهمیت و جایگاه مأموریت های قرارگاه‌های عملیاتی سپاه در برقراری امنیت پایدار مناطق مرزی اظهار کرد: قرارگاه‌های نیروی زمینی سپاه از جمله: قرارگاه قدس و حمزه سیدالشهداء (ع) به طور دائم و مستمر در حال انجام عملیات، رزمایش و تمرین آمادگی ها می باشند.  

کد مطلب 4096461
هادی رضایی

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