انجام عملیات های ترکیبی در رزمایش امنیتی محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در حاشیه رزمایش محرم عنوان داشت: مهمترین هدف ما در رزمایش ایجاد هماهنگی و اجرای عملیات ترکیبی رسته ها با یکدیگر بوده است که به فضل الهی این امر محقق شد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه تشریح کرد: در این رزمایش علاوه بر اینکه یگان‌های مختلف به تمرین آمادگی های خود پرداختند، هماهنگی آنها با یکدیگر و در شرایط واقعی به نمایش درآمد.

وی افزود: منطقه رزمایش از مناطق مورد علاقه ضدانقلاب در گذشته بوده که با انجام رزمایش ها و عملیات های مقتدرانه سپاه در آن منطقه از لوث اشرار و ضدانقلاب پاک شد.

سردار پاکپور در پایان با اشاره به نقش، اهمیت و جایگاه مأموریت های قرارگاه‌های عملیاتی سپاه در برقراری امنیت پایدار مناطق مرزی اظهار کرد: قرارگاه‌های نیروی زمینی سپاه از جمله: قرارگاه قدس و حمزه سیدالشهداء (ع) به طور دائم و مستمر در حال انجام عملیات، رزمایش و تمرین آمادگی ها می باشند.