مناظره۲۷استاد دانشگاه ومسئولان سابق وفعلی درباره محصولات تراریخته

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۷ تن از اساتید دانشگاه های مختلف کشور، کارشناس، مسئولان سابق و فعلی حوزه کشاورزی و محیط زیست، روز گذشته شنبه ۱ مهر از ساعت ۱۸ به میزبانی دفتر سعید جلیلی، درباره محصولات تراریخته به مناظره نشستند.

در این جلسه کارشناسان موافق محصولات تراریخته شامل آقایان و خانم ها: بهزاد قره یاضی رییس انجمن ایمنی زیستی، محمد رضا زمانی رییس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، سیروس زینلی رییس انجمن بیو تکنولوژی و استاد تمام انستیتو پاستور، محمود تولایی رییس انجمن ژنتیک ایران، منصور امیدی نایب رییس انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، بهاره زارع دانش آموخته پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، نیر خوش خلق سیما مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست و رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، زهرا حاجت پور قائم مقام مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، سمیرا کهک دبیر شورای مشورتی مرجع ملی ایمنی زیستی، زهراوی عضو هیات علمی بانک ژن ملی گیاهی ایران، اسکندر امیدی نیا استاد تمام انستیتو پاستور، عبدالحسین طوطیایی تحلیلگر محیط زیست و بازنشسته بانک ژن گیاهی ایران، مهندس محمدی از پدافند غیر عامل و حسین عسگری استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی و حجت الاسلام مهدی معلی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حضور داشتند.

همچنین آقایان و خانم ها: فاطمه واعظ جوادی رییس اسبق سازمان محیط زیست، غلامحسین آقایا رئیس اسبق موسسه پژوهش و برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی، جواد توکلیان نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در فائو، علیرضا عباسی استاد بیوتکنولوژی گیاهی دانشگاه تهران، ابراهیم پورجم عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، سید مهدی سیدی معاون سابق علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمدرضا جهانسوز معاون اسبق وزیر کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران، محمد رضا بی همتا استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران، مهندس جهرمی کارشناس سازمان پدافند غیر عامل و محمدزاده استاد کشاورزی نیز به عنوان کارشناسان منتقد کشت تجاری محصولات تراریخته در این جلسه حضور داشتند.

مشروح خبر این جلسه به زودی منتشر خواهد شد.