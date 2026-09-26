تحلیل و بررسی قیمت آهن آلات در مهرماه ۱۴۰۵

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهریور برای بازار آهن، ماهی با دو نیمه متفاوت بود. در مقطعی، جهش نرخ ارز و نگرانی از محدودیت عرضه، قیمت بسیاری از مقاطع فولادی را بالا برد. اما در روزهای پایانی ماه، ورق برگشت. دلار از محدوده ۲۳۶ هزار تومان عقب نشست و در محدوده ۲۲۷ تا ۲۳۰ هزار تومان قرار گرفت. همزمان، قیمت شمش فولادی در بورس کالا نیز پس از رشدهای قبلی وارد فاز اصلاح شد؛ در معامله ۲۳ شهریور، میانگین موزون شمش با کاهش ۲.۷ درصدی نسبت به هفته قبل به ۷۰ هزار و ۷۷۸ تومان رسید.
حالا سؤال اصلی بازار این است: پیشبینی قیمت آهن آلات در مهرماه چیست؟ آیا کاهش دلار و شمش میتواند قیمت آهن را پایین بیاورد؟ یا تورم، ریسکهای سیاسی و هزینه تولید اجازه کاهش جدی نمیدهند؟ پاسخ، برای همه محصولات یکسان نیست.
مهرماه؛ بازار آهن بین دو نیروی مخالف
برای پیشبینی قیمت آهن آلات در مهر ۱۴۰۵ باید چند متغیر را همزمان دید.
از یک طرف، دلار از سقف ۲۳۶ هزار تومان فاصله گرفته است. کاهش نرخ ارز معمولاً با یک وقفه زمانی به بازار فولاد منتقل میشود و در صورت تداوم، میتواند انتظارات افزایشی را تعدیل کند.
از طرف دیگر، قیمت شمش در پایان شهریور کاهش داشته است. این موضوع برای مقاطع طویل اهمیت زیادی دارد و میتواند در ابتدای مهر، دست تولیدکنندگان را برای افزایش قیمت محدود کند.
عامل سوم، برق است. محدودیت برق فولادیها در حال کاهش است. طبق گزارشهای منتشرشده، محدودیت برق صنایع به یک روز در هفته رسیده و محدودیت تأمین برق برخی واحدهای فولادی نیز کاهش چشمگیری داشته است.
اما سمت دیگر ماجرا همچنان پابرجاست: تورم، رکود تقاضا، نااطمینانی سیاسی و ریسک حملونقل دریایی.
در چنین شرایطی، بازار آهن الزاماً با کاهش دلار، به همان نسبت ارزان نمیشود.
قیمت میلگرد در مهر ۱۴۰۵ چه میشود؟
میلگرد بیش از هر چیز به قیمت شمش، نرخ ارز، عرضه کارخانهها و تقاضای ساختمانی واکنش نشان میدهد.
در شهریور، محدودیت تولید و رشد هزینهها به افزایش قیمت شمش و مقاطع کمک کرد. اما در پایان ماه، هم شمش عقب نشست و هم بازار ارز آرامتر شد. از طرف دیگر، کاهش محدودیت برق میتواند عرضه میلگرد را بهتر کند.
این ترکیب برای قیمت روز میلگرد آجدار در ابتدای مهر، بیشتر سیگنال ثبات یا اصلاح محدود دارد تا جهش جدید.
اما یک نکته مهم وجود دارد: رکود ساختمانی همچنان اجازه رشد تقاضای واقعی را نمیدهد. بنابراین اگر دلار در محدوده ۲۲۷ تا ۲۳۰ هزار تومان بماند، احتمالاً بازار میلگرد در مهر بیشتر درگیر نوسان و تثبیت خواهد بود.
در مقابل، اگر تنش نظامی تشدید شود و نرخ ارز دوباره صعودی شود، این سناریو بهسرعت تغییر میکند.
برآورد سناریوی پایه: میلگرد در مهر بیشتر در محدوده نوسانی حرکت میکند و رشد آن، در صورت ثبات ارز، محدود خواهد بود.
برای خریدار، رصد قیمت میلگرد شاخه ای، قیمت به روز میلگرد و قیمت انلاین میلگرد اهمیت بیشتری از یک عدد ثابت دارد؛ چون فاصله قیمت کارخانهها و بازار ممکن است در طول ماه تغییر کند.
پیشبینی قیمت تیرآهن؛ بازار حساس به دلار و هزینه تولید
قیمت روز تیرآهن، فقط از نرخ شمش فرمان نمیگیرد. در این بازار، برند کارخانه، موجودی انبار، وزن واقعی شاخه، هزینه حمل و تقاضای پروژههای ساختمانی اهمیت زیادی دارد.
به همین دلیل ممکن است کاهش قیمت شمش در بورس کالا، بلافاصله به قیمت یک شاخه تیرآهن منتقل نشود. برای قیمت به روز تیرآهن در مهر، دلار همچنان یکی از مهمترین متغیرهاست. اگر نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود، فشار افزایشی کاهش پیدا میکند. اما کاهش شدید قیمت نیز به دلیل تورم عمومی و هزینههای جایگزینی دشوار خواهد بود.
در نتیجه، قیمت لحظه ای تیرآهن و قیمت روز انواع تیرآهن احتمالاً در مهر بیشتر با نوسان محدود همراه خواهد بود. در صورت تشدید تنش و جهش مجدد ارز، بازار تیرآهن میتواند سریعتر از بسیاری از مقاطع به سمت افزایش حرکت کند.
قیمت ورق سیاه در ماه مهر؛ بورس کالا تعیینکنندهتر است
برای انواع ورق مانند ورق روغنی و ورق سیاه، داستان کمی متفاوت است. در این بازار باید علاوه بر دلار، قیمت معاملات ورق در بورس کالا، عرضه تولیدکنندگان، هزینه انرژی و وضعیت تولید کارخانههای بزرگ را دنبال کرد.
کاهش محدودیت برق، در صورت استمرار، میتواند سمت عرضه را تقویت کند. این موضوع برای قیمت ورق آهن و قیمت ورق فولادی سیگنال کاهشی یا حداقل ضدافزایشی ایجاد میکند.
اما ورق سیاه یک متغیر دیگر هم دارد: ریسک تأمین.
در شرایطی که محدودیتهای تجاری و حملونقل دریایی ادامه دارد، هزینه واردات و جایگزینی برخی محصولات میتواند بالا بماند. گزارشهای منتشرشده درباره اختلال در حملونقل دریایی نیز نشان میدهد این ریسک صرفاً یک متغیر داخلی نیست.
بنابراین پیشبینی قیمت ورق فولادی سیاه در مهر، بیشتر به سمت ثبات نوسانی متمایل است.
پیش بینی قیمت ورق گالوانیزه مهرماه
قیمت ورق گالوانیزه را نمیتوان فقط با نگاه به قیمت ورق سیاه پیشبینی کرد.
قیمت ورق پایه، هزینه روی، هزینه گالوانیزاسیون، نرخ ارز و وضعیت عرضه کارخانهها همزمان روی قیمت نهایی اثر دارند.
اگر قیمت ورق سیاه در مهر آرام بگیرد اما هزینه روی و نرخ ارز دوباره بالا برود، نوسان قیمت ورق گالوانیزه همچنان ادامه خواهد داشت.
بنابراین برای خریداران، رصد همزمان ورق فولادی گالوانیزه و ورق پایه اهمیت دارد. در سناریوی ثبات دلار، انتظار جهش شدید در قیمت روز ورق گالوانیزه منطقی نیست؛ اما کاهش جدی نیز بدون افت محسوس هزینههای تولید و مواد اولیه بعید خواهد بود.
پیش بینی قیمت نبشی و ناودانی در مهرماه
بازار نبشی و ناودانی به شدت به پروژههای ساختمانی و عمرانی وابسته است.
در شرایطی که نقدینگی در بازار پایین است و تقاضای مصرفی هنوز قدرت سابق را ندارد، رشد قیمت این مقاطع با مقاومت بازار روبهرو میشود.
از طرف دیگر، قیمت شمش و هزینه تولید، کف قیمتی بازار را بالا نگه میدارند.
بنابراین برای مهر، سناریوی محتملتر، نوسان محدود نبشی و ناودانی با وابستگی بالا به نرخ ارز است.
اگر دلار دوباره به مسیر صعودی برگردد، بازار این محصولات نیز به سرعت واکنش نشان خواهد داد. اگر ارز آرام بماند، رکود تقاضا میتواند جلوی رشدهای سنگین را بگیرد.
قیمت قوطی و پروفیل در ماه مهر
برای پیشبینی قیمت قوطی و پروفیل باید ابتدا قیمت ورق سیاه را بررسی کرد.
هزینه ورق، مهمترین بخش بهای تمامشده تولید پروفیل است. بعد از آن، دستمزد، انرژی، حمل و وضعیت تقاضا قرار میگیرند. بنابراین اگر ورق سیاه در مهر آرام شود، انتظار افزایش شدید قیمت پروفیل نیز دشوارتر خواهد بود.
اما اگر دلار دوباره بالا برود، افزایش هزینه جایگزینی ورق میتواند خیلی سریع وارد بازار پروفیل شود. به همین دلیل قیمت انواع پروفیل در مهر احتمالاً بیش از آنکه تابع یک روند مستقل باشد، دنبالهرو ورق سیاه و نرخ ارز خواهد بود.
سه سناریو برای قیمت آهن آلات در مهر
برای بازار مهرماه نمیتوان یک عدد قطعی ارائه کرد. بهتر است سه سناریو را در نظر بگیریم:
|
سناریو
|
وضعیت دلار
|
وضعیت بازار آهن
|
آرامش نسبی
|
تثبیت ۲۲۷ تا ۲۳۰ هزار تومان
|
ثبات و اصلاح محدود
|
تورمی
|
بازگشت دلار به مسیر صعودی
|
افزایش تدریجی قیمتها
|
شوک سیاسی
|
جهش ارز و اختلال عرضه/حمل
|
افزایش سریع و هیجانی
سناریوی سوم به تحولات سیاسی و امنیتی وابستگی بیشتری دارد. ادامه تنش با آمریکا، محدودیتهای دریایی و احتمال ازسرگیری حملات، ریسک بزرگی برای بازار است. گزارشهای اخیر نیز از ادامه تنش در منطقه و اختلال در مسیرهای دریایی خبر دادهاند.
در چنین شرایطی، بازار آهن ممکن است قبل از آنکه تقاضای واقعی تغییر کند، صرفاً بر اساس ترس از آینده واکنش نشان دهد.
مهر؛ ماه تصمیمگیری برای خرید آهن
مهر ۱۴۰۵ احتمالاً ماهی نیست که بتوان برای آن یک مسیر قطعی صعودی یا نزولی ترسیم کرد. کاهش دلار و شمش، کاهش محدودیت برق و رکود تقاضا، سه نیروی ضدافزایشی بازار هستند.
در مقابل، تورم، هزینههای تولید، ریسک حملونقل و نااطمینانی سیاسی، اجازه نمیدهند کاهش قیمت بهسادگی و عمیق اتفاق بیفتد.
بنابراین پیشبینی قیمت آهن آلات در مهرماه بیشتر از هر چیز به رفتار دلار و شدت تنشهای سیاسی وابسته است. برای خریدار، پیام بازار ساده است: در مهر به جای دنبال کردن یک عدد ثابت، باید قیمت میلگرد، قیمت روز تیرآهن، ورق سیاه، ورق روغنی و قوطی و پروفیل را در کنار متغیرهای اصلی بازار رصد کرد.
چون در بازاری که چشمانداز آینده نامشخص است، فاصله میان «خرید زودتر» و «صبر کردن» میتواند خیلی سریع تغییر کند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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