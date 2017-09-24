خواننده مشهور در اعتراض به ترامپ زانو زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، استیوی واندر خواننده سرشناس و نابینای آمریکایی در حمایت از بازیکن پیشین لیگ حرفهای فوتبال آمریکایی در جشنواره گلوبال سیتیزن نیویورک در سنترال پارک زانو زد و گفت: من امشب برای آمریکا زانو میزنم.
استیوی واندر که ابتدا یک زانویش را بر زمین گذاشت و بعد با زانوی دیگر روی زمین نشست، گفت: نه فقط یک زانو بلکه هر دو زانویم را بر زمین میگذارم و برای سیارهمان دعا میکنم، برای آیندهمان و برای رهبران جهانمان.
وی در ادامه اظهار کرد: خواهران و برادران جهانی، من اینجا نیامدهام تا موعظه کنم، اما دارم به شما میگویم، روح ما باید در هر زمانی در جایی درست باشد.
این خواننده ضمن خواندن شماری از ترانههای محبوب خودش، ترانه «تصور کن» جان لنون را نیز خواند.
این رفتار واندر به دنبال سخنان هفته پیش ترامپ در آلاباما صورت گرفت. او با فحشی که نثار یکی از بازیگران لیگ حرفهای آمریکا کرده بود، خواستار اخراج وی شده بود.
کپرنیک بازیکن لیگ حرفهای در فصل پیش فوتبال حرفهای آمریکا در اعتراض به ترامپ، یک زانو بر زمین زده بود. به دنبال آن قرارداد وی با تیمش تمدید نشد و او هنوز عضو هیچ تیمی نیست. هفته پیش نه تنها ترامپ به این بازیکن فحش داد بلکه خواستار اخراج وی از همه زمینهای بازی شد.
استیوی واندر ۶۷ ساله خواننده، ترانهسرا، نوازنده و تهیهکنندهٔ موسیقی آمریکایی است. او از سال ۲۰۰۹ سفیر صلح سازمان ملل در موضوع افراد دارای معلولیت است.
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