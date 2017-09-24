هزینه ۲۲ میلیارد ریالی برای مهمترین ابنیه های تاریخی محور ساسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب امیری با بیان این خبر افزود: از سه سال پیش تمرکز برای مطالعات و ارائه مستندات پرونده محور ساسانی که شامل مجموعه بیشاپور در کازرون، آتشکده، قلعه دختر و شهر گور در فیروزآباد و کاخ ساسان در سروستان می باشد توسط باستان‌شناسان، فیلمبرداران، مستندسازان و محققان آغاز و نزدیک به هزار صفحه سند برای ارائه به یونسکو تهیه گردید.

این مقام مسئول ادامه داد: در طی این مدت زمان سه ساله، عملیاتهای اجرایی متعدد به جهت حفاظت،ساماندهی و مرمت آثار شاخص و انجام زیر ساختهای گردشگری مورد نیاز این محور از جمله: مرمتهای اضطراری آثاری همچون کاخ ساسانی سروستان، آتشکده، قلعه دختر، شهر گور ساماندهی محوطه تاریخی بیشاپور، سنگ فرش شهر گور، ساخت و نصب تابلوهای معرفی آثار دو زبان فارسی و انگلیسی ، اجرای فازهای چند گانه طرح استاندارد سازی مسیر دسترسی گردشگران به فضای خدمات رفاهی در سایت تاریخی بیشاپور، استقرار سرویس بهداشتی و ... صورت پذیرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس در پایان با اعلام خبر حضور مقامات ارشد سازمان میراث فرهنگی، ارزیابان یونسکو و کارشناسان در تاریخ ۳ مهر سال جاری به مدت ۵ روز در استان فارس، با تاکید بر اهمیت نقش ثبت جهانی پرونده محور ساسانی در تحول صنعت گردشگری این استان خاطر نشان کرد: ویژه ترین و بیشترین آثار دوره ساسانی در فارس در شهرستان‌های فیروزآباد، کازرون و سروستان قرار دارد و امیدواریم، تیرماه سال ۹۷ شاهد ثبت جهانی این پرونده در اجلاسیه جهانی یونسکو باشیم.

گفتنی است اکثر محققان دوره تاریخی، ساسانیان را مبتکر اصول شهرسازی و معماری می‌دانند به نحوی که معماران در این دوره، با ساختن طاق‌های گنبدی و تالارهای وسیع بدون ستون و همچنین ساخت طاق‌های آجری به جای پوشش مسطح و چوبی جلوه‌ای نو را خلق کرده‌اند.