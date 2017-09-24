ارشاد بیش از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کتاب از ناشران خرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه ۵۸۰ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خرید ۴۰۳ عنوان کتاب در ۶۱ هزار و ۶۰۰ نسخه به مبلغ کل ۱۱ میلیارد و ۵۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال برای خرید مورد تصویب قرار گرفت.

برای دیدن فهرست عناوین کتاب‌های مصوب برای خرید اینجا را کلیک کنید.

یادآوری می‌شود، مراحل تحویل کتاب و سایر مدارک به شرح زیر است:

الف) ناشران بعد از اطلاع از تصویب عناوین ارسالی‌شان همراه با کتاب‌های مصوب به میزان اعلام شده، به انبار کتاب واقع در: جاده مخصوص کرج، کیلومتر ١٠، روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، خیابان شهید جلال، روبروی صنایع آموزشی (هنرستان پیام شهید)، مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب‌ها و دریافت رسید انبار، طی مراجعه به امور مالی معاونت امور فرهنگی وزارتخانه (اتاق ٣٢٥)، مدارک زیر را به مسئول ذی‌ربط تحویل دهند:

١-رسید انبار ٢ برگی (نسخه ذی حسابی و امور مالی)

٢-کپی پروانه نشر معتبر (در زمان دریافت حواله، پروانه نشر حداقل تا ٢ ماه آینده دارای اعتبار باشد)، کپی کارت ملی و کپی شناسنامه ناشر

٣-فاکتور فروش رسمی سربرگ ناشر

٤-اعلام شماره حساب در یکی از بانک‌های ملی به نام صاحب پروانه نشر

٥-ارائه تصویر کد اقتصادی (سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات)

ب) ناشرانی که بخشی از مصوبات‌شان جزو انتخاب‌های کانون فرهنگی مساجد است، قبل از مراجعه به انبار عمومی، برای تحویل عناوین مربوطه، به انبار این نهاد واقع در جاده مخصوص کرج، تهرانسر، بلوار گلها، مجتمع سازمان نهضت سواد آموزی، انبار مرکزی ستاد اقامه نماز، مراجعه کنند.

ج) ناشران هنگام دریافت رسید انبار، حتماً به تطبیق اطلاعات مندرج در آن با مشخصات کتاب بپردازند تا درصورت مغایرت‌های احتمالی، مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد، در غیر این صورت اعمال تغییرات در مراحل بعدی میسر نخواهد بود.

د) مهلت مراجعه به انبار و تحویل کتاب و مدارک تا ٣ ماه بعد از اعلام در سایت است. از این رو باتوجه به اقتضائات اداری – مالی معاونت، مراجعات بعد از مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.