دفاع مقدس مینیاتوری از عاشورای اباعبدالله (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم «و آن دقایق آبی ...» با محوریت تقدیر از هنرمندان عرصه ایثار و مقاومت و نیز رونمایی از جدیدترین آثار «بنیاد فرهنگی روایت فتح» در حوزههای مختلف سینما و مستند، عکس، تجسمی، تئاتر، و موسیقی و نماهنگ، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در حوزه هنری آغاز شد.
سردار غیبپرور رئیس سازمان بسیج مستضعفان در بخش دیگری از این مراسم با تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و همزمانی آن با روزهای دفاع مقدس گفت: جلسه باشکوه و با معنویتی که امسال محرم توامان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس است زینتبخش این جلسه حضور خانوادههای بزرگوار شهیدان، جانبازان و ایثارگران است که بر آستان آنها ادب و احترام دارم؛ همچنین بزرگان هنر انقلاب در این جلسه حضور دارند که عرض ادب و احترام به ساحت این عزیزان دارم.
وی ادامه داد: عاشورا از جهت زمانی بسیار محدود است و از جهت مکانی ۴ یا ۵ کیلومتر جغرافیای آن است. اما این جغرافیا و زمان اندک تا قیام قیامت نوع بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است. دفاع مقدس هشت سال به طول انجامید اما این دفاع با همه گستردگی تنها یک مینیاتور از عاشورای اباعبدالله است، آنچه در عاشورا میتوان دید همان را میتوان در دفاع هشت ساله دنبال کرد. عشق، ایثار، محبت، وفاداری، صبر، از خودگذشتگی و ... اینها مضامینی است که کربلا را ماندگار کرد و آن را در دفاع مقدس میتوان یافت.
سردار غیبپرور با اشاره به جنگ تحمیلی گفت: در همه جنگها کشته و زخمی دیده میشود اما چرا ما به شهدا و جانبازانمان مینازیم، در همه جنگها اوقات تلخ میشود اما ما به دفاعمان افتخار میکنیم، قداست و محبت به آستان خانواده شهدا به خاطر اتصال آنها به دین و مکتب خدا است و به زمزم حسینبن علی است هیچ شک و تردیدی نیست که پیام کربلا توسط اهل هنر به نسلهای بعدی منتقل شد.
وی تصریح کرد: این نسخه بیبدیلی برای ما است که اهل هنر به سان رزمندگان در خط مقدم نقشآفرینی میکنند و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسلهای بعدی انتقال میدهند. هنوز این خط از خودگذشتگی و ایثار در بین جوانان مالامال است و قطعهای از آن را میتوان در جبهه مدافعین حرم دید که میشود شهید حججی و بسیاری از شهدا که در گمنامی و بیهیاهویی شهید شدند و پیکرشان در جبههها ماند و ما مدیون آنها هستیم، چرا امسال شهید حججی مدال افتخار به سینه یک ملت است. اخلاص، بیهیاهو بودن و فهم عمیق آنها باعث تبدیل شدن به مدال افتخار است، اهل هنر این جلوههای ایثار را از تابلوی عظیم عاشورا به مردم منتقل میکنند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه به مردم هنردوست ایران اشاره کرد و گفت: مردم ایران هنردوست هستند و ذوق ایرانی بیبدیل است، هنر را درک میکنند، قدرت هضم مردم از زبان هنر فوقالعاده است. اوج ایثارگری و نجابت ایرانی را هنرمندان با زبان هنر به مردمان دنیا معرفی میکنند، اثار بلندمرتبهای در این حوزه تهیه و تولید شده، صحنه هنر اقیانوسی از توانمندی اهل ذوق و هنر است که باید در خدمت انقلاب و دفاع مقدس قرار گیرد.
وی ابراز داشت: بنیاد فرهنگی روایت فتح با مسئولیت احسان محمدحسنی رسالت سنگینی را عهده دارد که امیدواریم با تلاش ایشان حرکت مرتضی آوینی که در روزگاری با فراز و نشیب روبرو شد به جایگاه اصلی خود برگردد و شاهد آثار بیبدیل در حوزه هنر انقلاب و دفاع مقدس باشیم. عرض ادب به خانواده شهدا و ژنرالهای عرصه هنر عرض ادب و احترام به خانواده شهدا و ژنرالهای عرصه هنر دارم.
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