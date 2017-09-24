آیت الله اراکی درگذشت رهبر اخوان المسلمین مصر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وبشرالصابرین* الذین إذا أصابتهم مصیبة قالو إنا لله وإنا إلیه راجعون»

روز گذشته با نهایت تأسف و تأثر خبر درگذشت مرحوم مغفور، استاد محمد مهدی عاکف، مرشد عام جماعت اخوان المسلمین را که نزدیک به ۹۰ سال از عمرشان می گذشت، دریافت کردیم.

زندگی ایشان مملو از اقدامات ارزشمند و مواضع ویژه در خدمت به اسلام، وحدت امت اسلامی و تقریب مذاهب اسلامی بود و از جمله آنها می توان به موضعگیری شجاعانه ایشان در جنگ تابستان سال ۲۰۰۶ میلادی اشاره کرد که در آن زمان آمادگی خود را به حزب الله جهت اعزام هزاران مبارز برای یاری مقاومت اسلامی لبنان و مقابله با دشمن صهیونیستی و همچنین دفاع از کرامت ملت لبنان که کشور پایداری و مقاومت است، اعلام کرد.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مناسبت این ضایعه دردناک مراتب تسلیت خود را به خانواده آن مرحوم و همه دوستداران و شاگردان ایشان ابلاغ می کند و از خداوند عزوجل می خواهد که روح ایشان را قرین رحمت واسعه خود نموده و او را در بهشت برین خود جای دهد. همچنین به خانواده و دوستان ایشان صبر و آرامش عنایت فرماید. «انا لله و انا الیه راجعون»

محسن اراکی

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی