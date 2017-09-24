معصوم:تصمیم همه پرسی یکجانبه است/ بارزانی:مشارکت با بغداد تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسأله برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از دولت مرکزی بغداد وارد مراحل حساس و سرنوشت سازی شده است. باوجود سلسله مخالفت های شدید داخلی و خارجی به نظر می رسد که اقلیم کردستان قصد دارد تصمیم غیرقانونی خود مبنی بر برگزاری همه پرسی را فردا دوشنبه اجرایی سازد.

* درخواست یک نماینده کرکوک از اهالی برای تحریم همه پرسی

«خالد المفرجی» یکی از نمایندگان کرکوک از اهالی این استان خواست همه پرسی اقلیم کردستان را که قرار است امروز دوشنبه برگزار شود تحریم کنند.

وی این اقدام را «اجتهادی اشتباه» برشمرده و «نجم الدین کریم» استاندار برکنارشده کرکوک را مسئول «فتنه» دانست.

المفرجی افزود: نجم الدین کریم دیگر استاندار کرکوک نیست. وی کرکوک را به سمت این فتنه کشانده و مسئولیت نتایج آن متوجه اوست.

* تاکید رئیس پارلمان عراق بر وحدت مردم و تمامیت ارضی این کشور

«سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق ضمن تاکید بر حفظ وحدت و تمامیت ارضی این کشور اعلام کرد که همه پرسی اقلیم کردستان بر انتخابات آینده تاثیر خواهد گذاشت.

الجبوری گفت: وحدت عراق دغدغه اصلی ماست و از آن کوتاه نخواهیم آمد. ما به باقی ماندن کردها در چارچوب یک میهن اهتمام داریم. نمایندگان کرد نسبت به حفظ وحدت عراق قسم یاد کرده اند.

وی ادامه داد: مرحله تروریسم پایان یافت و وارد مرحله سازندگی شدیم اما موضوع همه پرسی ما را غافلگیر کرد. حل مشکلات عراق از طریق گفتگو بین تمام طرف ها میسر است.

الجبوری اظهار داشت: اگر وحدت را حفظ نکنیم همگی زیان می بینیم. چارچوب دموکراتیک تنها راه حفظ وحدت عراق در مقابل خطرات است.

وی افزود: همه پرسی بر انتخابات آینده تاثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله جدیدی می کند. نتایج همه پرسی هیچ گونه اثر قانونی به همراه نخواهد داشت.

* حرکت تعداد زیادی از نیروهای پیشمرگه از اربیل به کرکوک

منابع عراقی از حرکت شمار زیادی از نیروهای پیشمرگه به استان کرکوک خبر دادند.

بر اساس این گزارش، تعداد زیادی از نیروهای پیشمرگه به منظور حفاظت از مراکز انتخاباتی همه پرسی، از اربیل به سمت کرکوک روانه شدند و به سلاح های سبک و سنگین مجهز هستند.

* فواد معصوم: تصمیم برگزاری همه پرسی یکجانبه است

رئیس جمهور عراق تصمیم مربوط به برگزاری همه پرسی را یکجانبه دانست و با اقدامات تحریک آمیز مخالفت کرد.

فواد معصوم رئیس جمهور عراق به همه پرسی که قرار است فردا در اقلیم کردستان برگزار شود واکنش نشان داد.

وی تصمیم به برگزاری همه پرسی را تصمیمی یکجانبه دانست و خواستار پرهیز از تنش شد.

رئیس جمهور عراق با دعوت های تحریک آمیز مخالفت کرد.

*درخواست «نجباء» از العبادی برای اعلام حالت فوق العاده در کرکوک

هاشم الموسوی سخنگوی جنبش نجباء عراق که یکی از گروه های حشد شعبی به شمار می آید امروز عنوان داشت: دولت مرکزی عراق باید از جایگاه کشور محافظت کرده و اقدامات بازدارنده فوری علیه مسعود بارزانی اتخاذکند.

وی در ادامه افزود: ما از حیدر العبادی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح می خواهیم در استان کرکوک حالت فوق العاده اعلام کرده و یک فرمانده نظامی برای اداره آمورش تعیین کند.

پیشتر کمیته برگزاری انتخابات کردستان عراق در بیانیه ای اعلام کرده بود که همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در استان های کرکوک، دیالی و نینوا برگزار می شود.

الموسوی تاکید کرد: طرح فواد معصوم رئیس جمهور عراق در واقع اقدامی برای مشروع نشان دادن همه پرسی به شمار می آید و از وی می خواهیم قبل از آنکه دیر شود موضع رسمی خود را اعلام کند. کسی که قانون اساسی و مشروعیت دولت را به رسمیت نمی شناسد باید پست خود را ترک کند و باقی ماندنش خیانت به ملت محسوب می شود.استان کرکوک قابل معامله نیست.

طرح فواد معصوم برای گفتگو میان رهبران سیاسی عراق در خصوص همه پرسی اقلیم کردستان این کشور با مخالفت برخی رهبران روبرو شد و آنها اعلام کردند که این طرح زمینه را برای مداخله خارجی ها در عراق باز می کند چرا که یک سقف زمانی تعیین کرده است.

*سند سیاسی اقلیم کردستان عراق در صورت جدایی از این کشور

خلیل ابراهیم عضو شورای عالی همه پرسی اقلیم کردستان عراق درکنفرانس خبری امروز خود تاکید کرد که این سند سیاسی متشکل از ۱۵ بند بوده و در برگیرنده حقوق قومی، سیاسی، طایفه ای، فرهنگی و اداری اقشار مختلف مردم کرد است و توسط نمایندگان آنها در اقلیم کردستان نوشته شده است.

در این سند تاکید شده که اقلیم کردستان در صورت جدایی از عراق یک کشور مدنی فدرال خواهد بود و حقوق قومیت ها و طوایف از جمله کردها، اعراب، ترکمن ها، کلدانی ها، آشوری ها، ارمنی ها و ایزدی ها و مسیحیان و مسلمانان و یهودیان و زرتشتیان و مندائیان در آن رعایت می شود.

بر اساس این سند زبانهای کردی، عربی، ترکمنی، سریانی و ارمنی پنج زبان رسمی کردستان عراق خواهد بود و ترکمن ها و اعراب و ایزدی ها و دیگر طوایف بر مناطق خود بر اساس نظام فدرالی حکمرانی خواهند کرد.

قرار است این سند برای تصویب به پارلمان اقلیم و شورای عالی همه پرسی ارائه داده شود. منابع آگاه نیز اعلام کردند که قرار است سرود ملی جداگانه ای تدوین شود.

*العبادی: هدف همه پرسی اقلیم کردستان تجزیه عراق است

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق درحالی که تنها یک روز به برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان باقی مانده است، گفت: هدف از برگزاری این همه پرسی تجزیه عراق است.

وی افزود: پشت هموطنان کُرد خود را خالی نمی کنیم. عراق برای تمامی عراقی ها باقی خواهد ماند. عراقی ها از ماجراجویی های صدام معدوم چه چیزی جز ویرانی و ویران گری دیدند؟

العبادی ادامه داد: بعثی های عرب و بعثی های کرد صدام را در جنایتهایش علیه کردهای عراق یاری کردند. من به ملت کُرد عراق می گویم که بیشتر مشکلات اقلیم کردستان، داخلی است و ربطی به بغداد ندارد. یکی از عوامل توقف کار پارلمان اقلیم کردستان در طول دو سال گذشته همین مشکلات داخلی اقلیم بوده است. من از کُردها می خواهم تا رهبران خود را در خصوص درآمدهای نفتی و اینکه این درآمدها در کجا هزینه شده اند، مورد بازخواست قرار دهند.

وی گفت: با نزدیک شدن به پیروزی علیه داعش با توطئه تجزیه عراق مواجه شده ایم. ما گام های خود را برای حفظ امنیت مردم عراق و حراست از تمامیت ارضی کشور اتخاذ خواهیم کرد.

نخست وزیر عراق تصریح کرد: برگزاری همه پرسی بدون موافقت بغداد، برخلاف قانون اساسی است. اکنون سوال اینجاست که درآمدهای نفت در کردستان کجا می رود؟

العبادی تصریح کرد: تشکیل کشوری نژادی را نمی پذیریم. از دعوت ها به تفرقه افکنی و بازگشت به دوره تاریکی شگفت زده ایم. مشکلات کردستان به دلیل گسترش فساد و مدیریت نادرست است.

*کنفرانس خبری بارزانی در خصوص همه پرسی

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در کنفرانس خبری امروز خود گفت: ما در سال ۲۰۰۳ امید زیادی به تاسیس عراق جدید بر پایه مبانی فدرالی و تعدد احزاب و هم زیستی مسالمت آمیز داشتیم.

وی در ادامه افزود: کردها به قانون اساسی سال ۲۰۰۵ که تا حدی قابل قبول بود رای دادند.

بارزانی مدعی شد: قانون اساسی و مبانی مشارکت زیر پا گذاشته شده و بودجه مربوط به نیروهای پیشمرگه قطع شده است.ما خواهان یک حاکمیت مدنی بودیم نه یک حاکمیت مذهبی همان طور که امروز در بغداد شاهد آن هستیم.ماده ۱۷۰ قانون اساسی عراق که باید در سال ۲۰۰۷ اجرا می شد تا کنون اجرا نشده است.بغداد ما را مجبور به برداشتن این گام کرد.

بارزانی مدعی شد: قانون اساسی و مبانی مشارکت زیر پا گذاشته شده و بودجه مربوط به نیروهای پیشمرگه قطع شده است.ما خواهان یک حاکمیت مدنی بودیم نه یک حاکمیت مذهبی همان طور که امروز در بغداد شاهد آن هستیم.ماده ۱۷۰ قانون اساسی عراق که باید در سال ۲۰۰۷ اجرا می شد تا کنون اجرا نشده است. بغداد ما را مجبور به برداشتن این گام کرد.

رئیس اقلیم کردستان عراق تکرار کرد: ما بارها به همگان اعلام کردیم که به سمت برگزاری همه پرسی حرکت می کنیم. بر اساس تجربه گذشته نمی توانیم روند مشارکت کنونی با بغداد را ادامه دهیم و اگر این کار را انجام دهیم شکست خواهیم خورد.

وی افزود: اصل مشارکت با بغداد به پایان رسیده و دیگر نتیجه نمی دهد و این مساله را به سمع و نظر مسئولان ذی ربط رساندیم. چه اشکالی دارد که مردم ما نظر خود را اعلام کنند؟

بارزانی همچنین مدعی شد: فرهنگ سیاست مداران در بغداد این است که حقوق کردها را به رسمیت نشناسند. همه پرسی یک گام اولیه برای اعلان نظر کردها در خصوص آینده شان و درخواستهایشان است.

بارزانی گفت: بعد از همه پرسی یک روند طولانی مدت اجرا خواهد شد.همه پرسی مرزها را مشخص نمی کند و ما بعد از آن با بغداد گفتگو خواهیم کرد که ممکن است یک سال یا دوسال زمان ببرد.گفتگو با بغداد بر اساس ایجاد یک رابطه خوب میان ۲ همسایه صورت خواهد گرفت.ما می خواهیم که از روابط خوب میان پیشمرگ ها و ارتش عراق محافظت کنیم.

رئیس اقلیم کردستان عراق ادامه داد: قانون اساسی برای دولت کردستان تدوین خواهد شد و پس از آن به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.

*اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه:اجازه تشکیل دولت کُردی در سوریه را نخواهیم داد

اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اجازه تشکیل دولت کُردی به بهانه مبارزه به تروریسم در سوریه را نخواهیم داد.

در بیانیه صادره توسط اتحادیه قبایل عرب و ترکمن شمال سوریه در این خصوص آمده است: برخی گروه ها به بهانه مبارزه با تروریسم قصد دارند در مناطق دیر الزور، الحسکه و الرقه واقع در شمال سوریه یک دولت کوچک کردی تشکیل دهند.

بیانیه صادره می افزاید: اراضی که از اجدادمان به صورت میراث باقی مانده است را تسلیم گروهک تروریستی «پ‌ی‌د» به عنوان شاخه سوری گروهک «پ‌ک‌ک» که تفاوتی با داعش ندارد، نخواهیم کرد و اجازه حضور آن ها در این اراضی را نخواهیم داد.

*تاکید مجدد هیات هماهنگی ترکمن‌های عراق بر مخالفت با همه پرسی

در بیانیه صادره از سوی هیات هماهنگی ترکمان های عراق آمده است:هیات هماهنگی نشست فراگیری را با رؤسای احزاب و شخصیتهای ترکمانی در استان کرکوک برای بررسی اوضاع این استان و دیگر مناطق ترکمان نشین در خصوص همه پرسی اقلیم کردستان عراق در ۲۵ سپتامبر برگزار کرد.

شرکت کنندگان در این نشست بر مخالفت با همه پرسی و تحریم آن اتفاق نظر داشته و از همگان خواستند تا مشکلات را از طریق قانون اساسی و اجماع ملی حل کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: درگیر کردن مناطق مورد نزاع در مساله همه پرسی باعث به وجود آمدن تنش در ساکنان این مناطق شده است و این مشکلات قطعا بر صلح داخلی تاثیر می گذارد. بهترین راه کار لغو برگزاری همه پرسی در این مناطق و تمرکز بر آزاد سازی آن از دست گروه تروریستی داعش و عدم ایجاد مشکلات سیاسی و اقتصادی بر ساکنان آن به شمار می آید. گفتگو بهترین راه برای حل مشکلات است.

این هیات به دولت عراق هشدار داد که ترکمان ها اجازه نمی دهند سرنوشت مناطقشان در چارچوب تبادلات سیاسی تعیین شود.این هیات پیشتر نیز مخالفت خود را باهمه پرسی اعلام کرده بود.

*بارزانی: همه پرسی اقلیم برگزار خواهد شد

مسعود بارزانی در دیدار با «یان کوبیش» نماینده سازمان ملل متحد در عراق از تصمیم اقلیم کردستان مبنی بر عدم لغو همه پرسی استقلال خبر داد.

مسعود بارزانی با اشاره به درخواست سازمان ملل متحد از اقلیم کردستان عراق برای لغو این همه پرسی گفت: مردم ما تصمیم خود را گرفته اند و از خواسته خود صرف نظر نخواهند کرد. رفراندوم ۲۵ سپتامبر (فردا) برگزار خواهد شد. اما پس از آن نیز درهای گفت و گو برای تعیین مرزها به عنوان دو همسایه و دیگر مسائل به روی عراق بسته نخواهد شد.

*نخست وزیر ترکیه: همه‎‌پرسی اقلیم کردستان عراق غیرقانونی و نتیجه آن بی‌اهمیت است

«بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد: همه پرسی اقلیم کردستان عراق غیرقانونی و نتیجه آن بی اهمیت است.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: همه پرسی اقلیم کردستان عراق نوعی ماجراجویی به شمار می رود.

«بنعلی ایلدریم» که در ششمین کنگره فوق العاده حزب حاکم عدالت و توسعه سخن می گفت، در ادامه افزود: هرگونه تغییری در وضعیت مرزهای جنوبی ترکیه را نخواهیم پذیرفت.

وی تصریح کرد: تبعات و تحولات احتمالی پس از این همه پرسی برعهده مسئولان اداره اقلیم کردستان عراق است که بدون توجه به مخالفت‌های بین المللی و منطقه ای و برخلاف خواسته مردم دنیا و سازمان ملل اصرار به برگزاری آن دارند.

*مقام ترکیه ای: خواهان لغو همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق هستیم نه تعلیق

«بکر بوزداغ» معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه در سخنانی اعلام کرد که آنکارا خواهان لغو همه‌پرسی نامشروع در اداره اقلیم کردستان عراق است نه تعلیق آن.

معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی در استان «یوزگات» (Yozgat) در این خصوص گفت: ابراز رضایت نسبت به تعلیق این همه‌پرسی به معنای موافقت با برگزاری آن در موعد دیگر است؛ درحالیکه ما به برگزاری این همه‌پرسی در آینده نیز راضی نیستیم.

سخنگوی دولت ترکیه ادامه داد: ما خواستار لغو این همه‌پرسی به شرط عدم تکرار درخواست برای برگزاری مجدد آن هستیم.

وی افزود: برگزاری این همه‌پرسی در هر زمانی که باشد؛ امروز، فردا ویا در یک موعد آتی منجر به آتشی خواهد شد که زبانه های آن تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.

*دو شرکت هواپیمایی ترکیه پروازهای خود به اربیل را متوقف کردند

دو خط هوایی ترکیه «ترکیش ایرلاین» و «اطلس ترکیه» پروازهای خود به اربیل را متوقف کردند.

پیش از این نیز شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد که مرزهای هوایی ایران با اقلیم کردستان را مسدود کرده است.

همه پروازهای ایران به مقصد سلیمانیه و اربیل و پروازهای عبوری ازفضای ایران که از مبدا اقلیم کردستان هستند متوقف می شود.

*جاده موصل-اربیل از سوی پیشمرگه بسته شد

یک منبع محلی در استان نینوا اعلام کرد که جاده موصل-اربیل از سوی پیشمرگان تا پایان همه پرسی اقلیم کردستان عراق بسته شده است.

این منبع بیان کرد: نیروهای پیشمرگه با بستن این جاده مانع از خروج افراد از اقلیم به سوی موصل می شوند.

منبع مذکور تاکید کرد: این اقدامات همزمان با نزدیک شدن به موعد همه پرسی اقلیم در روز دوشنبه رخ می دهد و تا پایان همه پرسی ادامه خواهد داشت.

*تاکید ۳ حزب کُردی بر برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق

سه حزب کُردی بر برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در موعد مقرر تاکید کردند.

بر اساس این گزارش؛ احزاب دموکرات، اتحادیه میهنی و اتحاد اسلامی کردستان امروز یکشنبه بر برگزاری همه پرسی در روز ۲۵ سپتامبر برابر با سوم مهر ماه در همه اراضی اقلیم کردستان و در کرکوک تاکید کردند.

این درحالی است که محمود عثمان از مسئولان اقلیم کردستان عراق قبلا اعلام کرده بود که هر احتمالی در باره همه پرسی وجود دارد.

*محمود رضا: بارزانی می‌داند کرکوک را از دست می‌دهد

محمود رضا، عضو پارلمان عراق از فراکسیون جنبش گوران در رابطه با برگزاری رفراندوم در کرکوک و برکناری نجم الدین کریم از استانداری کرکوک اظهار داشت: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از مجموع ۹۲۲ هزار رای دهنده در استان کرکوک، کردها تنها از ۳۱۰ هزار رای این استان برخوردار بوده و این به معنای این است که کردها تنها ۳۳ درصد استان کرکوک را کسب خواهد کرد.

وی افزود: لذا اگر فرآیند همه پرسی استقلال برگزار شود، شکی نیست که کردها استان کرکوک را از دست خواهند داد و مسعود بارزانی از این موضوع اطلاع کامل داشته و با طرح رفراندوم جامعه کردستان را به خطر می اندازد.

وی در ادامه تأکید کرد: البته با وضعیت کنونی منطقه اگر فرایند همه پرسی هم برگزار شود هیچ ارزشی ندارد چرا که توسط هیچ نهاد رسمی عراق و جامعه بین المللی حمایت نشده و تنها بعثیان عراق به برگزاری فرایند همه پرسی خرسندند، زیرا که معتقدند که فرایند همه پرسی موجب ضرر و خسارت بر شیعیان می شود.

این عضو پارلمان عراق در رابطه با برکناری نجم الدین کریم استاندار کرکوک نیز عنوان کرد: وی به خاطر فساد مالی و ارتباط با خرید و فروش نفت و همدستی با بارزانی در این موضوع از سمت استانداری برکنار شد و هیچ ربطی به موضوع رفراندوم و همه پرسی اقلیم کردستان ندارد و ما به عنوان نمایندگان کرد در بغداد بر برخورد جدی با وی تاکید داریم.

*کردستان عراق فردا دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد

اقلیم کردستان فردا دوشنبه را تعطیل رسمی اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، «سفین دزی» سخنگوی اقلیم کردستان ضمن اعلام این مطلب، علت این تعطیلی رسمی را برگزاری همه پرسی استقلال خواند.

طبق اعلام سخنگوی اقلیم کردستان، تمامی مناطقی که همه پرسی در آنجا برگزار می شود فردا تعطیل هستند.

*هشدار آمریکا به اتباعش در عراق درباره ناآرامی درجریان همه‌پرسی

سفارت واشنگتن در بغداد با صدور اطلاعیه ای درباره احتمال وقوع ناآرامی در عراق هشدار داد.

بر اساس این گزارش، این سفارتخانه اعلام کرده است که احتمال دارد در حین برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان نا آرامی هایی در عراق به وقوع یپیوندد.

گفتنی است، اقلیم کردستان عراق همچنان به برگزاری همه پرسی طی فردا دوشنبه اصرار دارد.

*لاهور شیخ جنگی: تمامی اقدامات حزب دمکرات در راستای تک روی‌های بارزانی است

لاهور شیخ جنگی، از اعضای بلندپایه‌ اتحادیه‌ میهنی و فرمانده‌ گردان ضد ترور اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ ای که‌ لحظاتی پیش منتشر کرد، تحرکات حزب دمکرات کردستان عراق بر علیه‌ اتحادیه‌ میهنی را به‌ شدت محکوم کرد.

وی در بیانیه‌ خویش اشاره‌ کرده‌ است: جای بسی تاسف است که‌ تلاش صد ساله‌ مردم کرد به‌ بازیچه‌ دست حزب دمکرات کردستان عراق برای حفاظت از خود تبدیل شده‌ است، آنها در این چارچوب و با نام دفاع از همه‌ پرسی و زیر لوای استقلال از تمامی راه‌ های ممکن برای متهم کردن مردم و اعضای اتحادیه‌ میهنی کردستان عراق سود می جویند.

وی در ادامه‌ بیانیه‌ خویش آورده‌ است: این خبرها که‌ از رسانه‌ های حزب دمکرات منتشر می شود تنها به‌ این دلیل انجام می شود تا اتحادیه‌ میهنی و مردم کرکوک و مناطق مورد اختلاف را به‌ جنگی داخلی وارد کنند و بدین طریق خواهند توانست با تضعیف رقیبان خویش هرچه‌ بیشتر قدرت را به‌ انحصار خویش در خواهند آورند، قدرتی که‌ تنها در راستای منافع و تک روی های مسعود بارزانی خواهد بود تا هیچ کس توان مقابله‌ با مطامع وی را در آینده‌ نداشته‌ باشد.

*الرأی الیوم: ترکیه و عراق کمیته بحران تشکیل دادند

«الرأی الیوم» نوشت: بحران همه پرسی کردستان باعث شده تا آنکار و بغداد بر تشکیل کمیته بحران در این زمینه به توافق برسند. بر اساس این خبر این کمیته به صورت مداوم جلساتی تشکیل خواهد داد و در خصوص اتخاذ تصمیم های پیشگیرانه رایزنی و مذاکره خواهد کرد.

منابع آگاه به پایگاه تحلیلی-خبری الرأی الیوم گفته اند که هیأتی به نمایندگی از آنکارا و بغداد به عنوان اعضای کمیته بحران تشکیل شده اند و این اقدام در راستای اظهارات پیشین «بن علی ییلدریم» نخست وزیر ترکیه که گفته بود که در پاسخ به همه پرسی کردستان، ایران، ترکیه، عراق و دیگر کشورها همکاری نزدیک به هم خواهند داشت.

نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه ارتش ترکیه دومین ارتش بزرگ در ناتو است، گفته بود که همه پرسی کردستان امنیت ترکیه را به خطر می اندازد و باعث می شود تا آنکارا اقدام به تحریم اقلیم کردستان عراق کند. ترکیه در طول چندسال گذشته یکی از مهم ترین گذرگاه های کردستان به سوی بازارهای بین المللی بوده است.

پیشتر نیز رئیس ستاد مشترک ارتش عراق برای دیدار با همتای خود به ترکیه سفر کرده بود، بر اساس این خبر قرار است رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه نیز ۴ اکتبر راهی تهران شود.

*عصائب أهل الحق: همه‌پرسی کردستان تهدیدی برای امنیت ملی عراق است

جنبش عصائب اهل الحق عراق با صدور بیانیه ای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را خطرناک توصیف کرد.

بر اساس این گزارش، این جنبش با تأکید بر اینکه رژیم اسرائیل تنها حامی برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان است، تصریح کرد: مقامات دولتی و پارلمانی باید هرچه سریعتر با این پروژه مقابله کنند.

عصائب أهل الحق همچنین تأکید کرد که برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان امنیت ملی عراق را هدف قرار داده است. این همه پرسی منجر به تجزیه عراق خواهد شد.

این جنبش عراقی با اشاره به مذاکرات میان هیأت کُرد و ائتلاف ملی تأکید کرد: این مذاکرات به دلیل اصرار کردستان بر لزوم برگزاری همه پرسی استقلال، به شکست انجامید. برگزاری همه پرسی پیامدهای وخیمی خواهد داشت.

*حشد شعبی: برگزاری همه پرسی استقلال هزینه سنگینی برای کُردها دارد

فالح الفیاض رئیس هیأت حشد شعبی عراق به مسأله برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان از دولت مرکزی بغداد واکنش نشان داده و آن را به شدت محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد: برگزاری همه پرسی استقلال هزینه سنگینی برای کُردها دارد.

الفیاض که مشاور امنیت ملی عراق نیز هست، همچنین ادامه داد: اعلام برگزاری همه پرسی برای استقلال اقلیم کردستان تحریک آمیز است.

وی همچنین اظهار داشت: دولت بغداد به مسئولیت خود برای دفاع و حراست از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور عمل خواهد کرد.