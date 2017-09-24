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۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۱

هفته ششم لیگ دسته اول فوتبال؛

نساجی دربی شمال را از ملوان برد/ پیروزی فجرسپاسی و آلومینیوم اراک

نساجی دربی شمال را از ملوان برد/ پیروزی فجرسپاسی و آلومینیوم اراک

هفته ششم لیگ رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با برتری نساجی برابر ملوان در دربی شمال همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین هفته از لیگ دسته اول عصر امروز یکشنبه برگزار شد که در حساس ترین دیدار تیم نساجی موفق شد در دیداری سنگین میهمان خود ملوان انزلی را مغلوب کند تا به صورت موقت به رده سوم جدول صعود کند. در سایر دیدارهای امروز مس رفسنجان با شهرداری تبریز، فجر سپاسی با ایرانجوان، صبا با گل گهر سیرجان، ماشین سازی با آلومینیوم و مس  کرمان با برق جدید شیراز دیدار داشتند. 

نتایج مسابقات امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* مس رفسنجان صفر - شهرداری تبریز صفر

* نساجی ۲ - ملوان یک
گل ها: رحمان جعفری و مجتبی ممشلی برای نساجی و  وحید حیدریه برای ملوان

* فجرسپاسی یک - ایرانجوان بوشهر صفر
گل: جلال عبدی

* صبا ۲ - گل گهر سیرجان ۲
گل ها: احمد حسن زاده (۲ گل) برای گل گهر و کمیل محمدی و جهانگیر عسگری برای صبا

* ماشین سازی یک - آلومینیوم اراک ۲
گل ها: احمد پاک دل برای ماشین سازی و حسین احمدلو و میلاد احمدی برای آلومینیوم

* مس کرمان صفر - برق جدید شیراز صفر

کد مطلب 4096762

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