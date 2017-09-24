ولایتی درگذشت رهبر اسبق اخوان المسلمین مصر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در پیامی درگذشت «محمد مهدی عاکف» رهبر اسبق اخوان المسلمین مصر را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است :

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحوم مغفور محمد مهدی عاکف رهبر اسبق اخوان المسلمین که از جمله شخصیت های برجسته با دیدگاه های تقریبی و تاثیر گذار در ایجاد وحدت میان شیعیان و برادران اهل سنت بوده است موجب تاثر و تالم گردید.

وی از جمله رهبران تاثیر گذار، انقلابی و با مواضع اصولی اخوان المسلمین بود که توانست در شرایط حساس و سخت با رهبری داهیانه و خردمندانه خود، اخوان المسلمین را حفظ نموده، ارتباط نزدیک و صمیمانه خود را با محور مقاومت به صورت سازنده گسترش دهد و خدمات ویژه ای را در مسیر وحدت، حفظ انسجام مسلمین و تقریب بین مذاهب ارائه نماید.

مواضع انقلابی به ویژه درارتباط با فلسطین، حزب الله لبنان و دفاع از شیعیان از ایشان چهره ای منحصر به فرد ارائه کرد تا جایی که آمادگی خود را حتی برای اعزام صدها مبارز به منظور حمایت از مقاومت اسلامی لبنان و مقابله با دشمن صهیونیستی و حفظ و حراست از ملت های مظلوم منطقه اعلام کرد و بی تردید نام و یاد این عالم برجسته جهان اسلام به نیکی باقی خواهد ماند.

اینجانب ضایعه درگذشت مرحوم محمد مهدی عاکف را به خانواده ایشان و همه علاقه مندان و شاگردان آن مرحوم تسلیت عرض نموده، غفران الهی و علو درجات را مسئلت می نمایم.

علی اکبر ولایتی

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی»