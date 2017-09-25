تاکتیکم را به خاطر پرسپولیس تغییر نمی دهم/ در ابوظبی آرامش داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، رامون دیاز در نشست خبری پیش از بازی الهلال عربستان و پرسپولیس گفت:در این مرحله از بازی ها، کیفیت تیم ها خیلی بالاست. هر دو تیم هم می‌خواهند به فینال برسند و برد می خواهند.

وی تصریح کرد: شرایط در ابوظبی امارات خیلی خوب است و ما در اینجا خیلی آرامش داریم. امیدوار هستم بتوانیم با توجه به استقبالی که مردم امارات از تیممان داشتند بازی خوبی را برای تماشاگرانمان انجام دهیم. ما در این بازی یک تیم کامل هستیم و تنها یک بازیکن نیستیم. همه بازیکنان اینجا به همراه ما در ابوظبی هستند و کاملا آماده دیدار با پرسپولیس هستند.

سرمربی الهلال عربستان درباره غیبت العابد تصریح کرد: بازیکن خیلی مهمی در ترکیب الهلال را از دست دادیم. با این حال شرایط روحی بازیکنانم خیلی خوب است و از لحاظ بدنین نیز وضعیتی داریم که ما را به پیروزی امیدوار می کند.

دیاز درباره احتمال تغییر شیوه بازی تیمش مقابل پرسپولیس اظهار داشت: به دلیل رقیب، سبک بازیمان را تغییر نمی دهیم. تمرکز ذهنی در این بازی بسیار مهم است زیرا در این بازی نکات ریز سرنوشت بازی را تغییر می دهد.