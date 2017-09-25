یادواره شهدای رسانه فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست فرهنگی اجتماعی کانون بسیج رسانه شهرستان شیراز از برگزاری سومین یادواره شهدای مقرصاحب الزمان(عج)و یادواره شهدای رسانه استان فارس خبر داد.

ساسان یگانه از برگزاری سومین یادواره شهدای مقرصاحب الزمان(عج)و یادواره شهدای رسانه استان فارس در روز جمعه هفتم مهرماه سال جاری مصادف با شب تاسوعای حسینی در حرم مطهر سید نظام الدین محمود (ع) شاعداعی الله خبر داد.

وی در ادامه ضمن دعوت از خانواده محترم شهداء ، مردم شریف و اصحاب رسانه استان فارس در جهت شرکت در این یادواره بیان کرد: این یادواره با سخنرانی حجت الاسلام سلمان زاده رئیس نهاد نماینده ولی فقیه در استان فارس و روایتگری حسین ملایی و مداحی محمد ابراهیم کردی وند بعد از نماز مغرب و عشاء در این بقعه برگزار می شود.