تاکید بر اقدام مشترک ایران و اندونزی برای برقراری صلح در غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه کشورمان و دسرا پرچایا مدیر کل آسیا، اقیانوسیه و آفریقا و رئیس اندونزیایی کمیته مشورتی سیاسی ایران و اندونزی در دیدار بعد از ظهر امروز خود بر ارتقاء همکاری های اقتصادی و تجاری در کنار همکارهای خوب و سازنده دو کشور در زمنیه سیاسی در چارچوب دو و چندجانبه تاکید کردند.

مرتضی سرمدی در این دیدار که بعد از برگزاری هفتمین نشست کمیته مشورتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و اندونزی در محل وزارت خارجه انجام شد، با برشمردن تشابهات و زمینه های همکاری دو کشور، ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت و روند رو به رشد روابط دوجانبه در ۳ سال گذشته، با توجه به نامتناسب بودن حجم مبادلات با زمینه و پتانسیل های فراوان فیمابین دو کشور برای همکاری، اظهار داشت: باید از کلیه ظرفیت ها برای افزایش سطح مبادلات تجاری و بازرگانی و ارتقاء همه جانبه روابط دو کشور بزرگ اسلامی بهره برداری کرد.

وی با اشاره به چالش های موجود در جهان اسلام و مناطق خاورمیانه و شرق آسیا، بر ضرورت تعامل و رایزنی و اقدام مشترک دو کشور بزرگ اسلامی برای برقراری صلح و آرامش در مناطق یاد شده با توجه به نگاه اعتدالی و اسلام رحمانی حاکم بر دو کشور تاکید کرد.

دسرا پرچایا نیز در این ملاقات از حضور و مشارکت ایران در اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند در زمان ریاست اندونزی و همچنین حمایت جمهوری اسلامی ایران از نامزدی اندونزی در مجامع بین المللی بویژه عضویت غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکر و قدردانی کرد.