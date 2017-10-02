هیات مدیره استقلال نباید پشت کمیته فنی پنهان شود

مجید نامجو مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا مربی خارجی گزینه خوبی برای آبی پوشان است یا داخلی، افزود: تعطیلات در پیش است و این فرصت خوبی است تا یک مربی با کیفیت و با دانش را آبی پوشان به خدمت بگیرند البته باید ببینیم نظر و تفکرات هیئت مدیره چیست اما با شناختی که ما از آنها پیدا کردیم فکر می کنم هیئت مدیره استقلال قابلیت بالایی نداشته باشد. در این چند روز با اسامی زیادی بازی شد.

وی در خصوص تشکیل کمیته فنی در استقلال نیز گفت: در مرحله اول باید ببینیم چرا این کمیته بعد از گذشته ۸ هفته تشکیل شد و آیا این کمیته واقعا نمایشی است یا می خواهد کار انجام دهد. شاید هم هیئت مدیره پشت این کمیته پنهان شود و تمامی تقصیرها را به گردن اعضای کمیته فنی بیاندازد. من تعجب می کنم از اینکه می گویند کمیته فنی سرمربی تعیین می کند. وقتی هیئت مدیره خودش بدنبال سرمربی می گردد و با چند نفر صحبت می کند باید ببینیم نقش کمیته فنی در این میانه چیست؟ آیا اصلا هیئت مدیره، این کمیته فنی را قبول دارد یا تنها پشت آن پنهان شده و از دور نظاره گر اتفاقاتی است که در آینده رخ می دهد.

وی در خصوص استفاده از مربی داخلی هم گفت: به اعتقاد من اگر نظر اصلی ما بر روی مربی خارجی است باید کسی را به خدمت بگیریم که کیفیت بالایی داشته باشد اما اگر تنها بحث دلالی وجود دارد و قرار است مربی بی کیفیت به استقلال بیاید استفاده از مربیان داخلی که با شرایط تیم اشنا هستند مفید تر است.

نامجو مطلق در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می کردید پرسپولیس چنین شکستی را متحمل شود، تصریح کرد: باخت پرسپولیس محتمل بود اما انتظار چنین نتیجه ای را نداشتم و این نشان داد که فاصله ما با الهلال زیاد است. این تیم چیزی حدود ۴۵ دقیقه ۱۰ نفره مقابل پرسپولیس بازی کرد و دو گل هم به ثمر رساند و کاملا حاکم بازی بود اما پرسپولیس سردرگم بود و حتی نتوانست از اخراج بازیکن الهلال استفاده کرده و به گل دست پیدا کند. فکر می کنم این بازی نشان داد اگر می خواهیم در فوتبال موفق باشیم باید برنامه ریزی دقیق و هزینه بالایی انجام دهیم.

پیشکسوت استقلال در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا پرسپولیس می تواند در بازی برگشت جبران شکست دور رفت را بکند، گفت: سخت است و شاید غیرقابل باور. این تیم از لحاظ روحی و روانی به هم ریخته و شرایط سختی برای دیدار برابر الهلال عربستان دارد البته اگر چه کورسوی امید هست اما اگر عاقلانه فکر کنیم صعود پرسپولیس به دور بعد امکانپذی نخواهد بود.