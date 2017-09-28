موضع دستگاه قضا درباره باغ سیب کرج/دولت حق مالک را جبران کند

حاجی رضا شاکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شکایت بنیاد مستضعفان در خصوص باغ سیب مهرشهر کرج به دادگستری استان مربوط نمی‌شد و روال قانونی را در خارج از استان طی می‌کند، گفت: میراث فرهنگی استان باید از ثبت ملی این باغ دفاع کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید دستگاه قضا بر این است که باغ سیب کرج به‌عنوان اثری ملی حفظ شود، گفت: دستگاه قضا با میراث فرهنگی در خصوص حفظ باغ به‌عنوان میراث ملی موافق است.

شاکرمی بابیان اینکه بنیاد مستضعفان نیز حق و حقوقی دارد که دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد، گفت: باغ سیب کرج باید به‌عنوان میراثی سبز باقی بماند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان مالک این باغ است، گفت: دولت باید حق و حقوق مالک را جبران کند.

گفتنی است؛ بنیاد مستضعفان نسبت به خارج کردن باغ سیب مهرشهر کرج از فهرست آثار ملی شکایت کرده است، عبدالناصر میرچی مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تائید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، باغ سیب مهرشهر از گنجینه‌های ژنتیکی گیاهی و یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های زیست‌محیطی و از جاذبه‌های گردشگری کلان‌شهر کرج است. این باغ که قدمت آن به دوره پهلوی بازمی‌گردد و جزئی از محوطه تاریخی کاخ مروارید به شمار می‌آید، زمانی دارای ۷۰ هزار اصله درخت شامل گلابی، سیب، هلو، گردو و آلو بود اما از دهه‌های گذشته و به‌طور خاص‌تر در چند سال اخیر تعداد زیادی از درختان باغ توسط مالکان قطع شد.

این باغ که به باغ سیب شمس یا باغ سیب مهرشهر مشهور است، دارای ۳۰۰ هکتار مساحت و از اموال مصادره شده است، این باغ سال‌هاست در اختیار بنیاد مستضعفان بوده است.

باغ سیب مهرشهر کرج اسفندماه سال ۱۳۹۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.