کشف ۴۴۷ سرقت طی شهریورامسال در کرمانشاه/دستگیری ۳۶۰ سارق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "رضا شیرزادی" توضیح داد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه این طرح را روز گذشته به مدت ۲۴ ساعت اجرا کردند.

وی با بیان اینکه در پی انجام این طرح ۲۸ مورد انواع سرقت کشف و ۱۷ سارق دستگیر شدند، گفت: پنج فقره از این سرقت ها مربوط به سرقت خودرو، ۱۴ فقره مربوط قطعات خودرو، ۲ فقره مربوط به سرقت اماکن و مابقی مربوط به سایر عناوین سرقت هستند.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه آمار وقوع سرقت از ابتدای سال تا کنون روند کاهشی داشته است، اظهارکرد: در شهریور ماه امسال آمار وقوع سرقت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد کاهش یافت.

این مقام انتظامی با اعلام اینکه در شهریور ماه امسال ۳۶۰ سارق دستگیر شده اند، گفت: در این ماه ۴۴۷ مورد سرقت کشف شده و میزان دستگیری سارقان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با اشاره به شروع سال تحصیلی و افزایش ترددها گفت: پلیس این شهرستان با بکاریگیری تمامی ظرفیت های برون سازمانی و استقرار کارکنان ستادی در مناطق پرتردد و مراکز خرید به صورت ویژه ماه مهر را پوشش می دهد و با توجه به اینکه امنیت در کرمانشاه مردم محور شده است لذا با برنامه ریزی و حمایت شهروندان، تلاش خواهیم کرد تا روند کاهشی سرقت حفظ شود.

دستگیری سارقان احشام در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: سارقانی که در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام اقدام به سرقت ۵۲ راس گوسفند کرده بودند، دستگیر شدند.

سرهنگ "رضا شیرزادی" در این رابطه توضیح داد: روز گذشته شخصی از اهالی شهرستان دهلران به پاسگاه ماهیدشت مراجعه و عنوان کرد که ۵۲ راس گوسفند وی به سرقت رفته و قصد پیگیری دارد.

وی افزود: ماموران این پاسگاه با کمک شاکی ۱۰ راس از دام های سرقتی را در بازار دام کرمانشاه کشف و یک مالخر را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه داد: در نهایت ماموران پاسگاه ماهدیشت پس از دستگیری مالخر، سارقان را نیز شناسایی و آنان را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سرهنگ شیرزادی با بیان اینکه باقی گوسفند های سرقتی در منزل یکی از سارقان در یکی از روستاهای تابعه استان ایلام کشف شد، گفت: ۲ سارق و یک مالخر دستگیر شده به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سنقر

فرمانده انتظامی شهرستان سنقر از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سنقر خبر داد و گفت: ۱۹متهم در این ارتباط دستگیر شده اند.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" در تشریح این خبر گفت: با توجه به اثرات مثبت، حمایت و استقبال مردم و مسئولان شهرستان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، این طرح طی چند روز گذشته توسط یگان های اجرایی پلیس سنقر به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح هشت نفر سارق، ۱۱ نفر خرده فروش و مصرف کننده مواد مخدر دستگیر و سه فقره انواع سرقت شامل منزل، احشام و داخل خودرو و نیز مقادیری انواع مواد مخدر کشف شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: همچنین در این طرح ۶۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت مزاحم و متخلف توقیف و روانه پارکینگ شد.

سرهنگ احمدی فرد خاطرنشان کرد: برای تمام متهمان دستگیر شده پرونده تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شده اند.