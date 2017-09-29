به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای روحانی شهرستان فردیس، اظهار کرد: پیشکسوتان عرصه ایثار و شهادت باید فرهنگ دفاع مقدس را برای نسل جوان تبیین کنند تا ظرفیت‌ها و دستاوردهای بزرگ این حماسه ماندگار در ذهن جوانان و نوجوانان نهادینه شود.

وی بابیان اینکه مسیر انقلاب اسلامی مفاهیم دوران دفاع مقدس را به‌درستی برای اقشار مختلف مردم تبیین می‌کند، گفت: حماسه دوران دفاع مقدس را باید با حفظ امانت‌داری به‌درستی بیان کنیم و فرهنگ ایثار و شهادت شهدای هشت سال دفاع مقدس را به نوجوانان و جوانان آموزش دهیم.

سردار عروج هفته دفاع مقدس را فرصتی برای تبیین دستاوردها و ایثار و فداکاری رزمندگان اعلام کرد و افزود: بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس نباید محدود به هفته دفاع مقدس باشد بلکه باید در تمام ایام سال مصادیق بارز دوران دفاع مقدس در جامعه بیان شود.

سردار عروج در بخش دیگری به تشریح نقشه دشمن بعثی برای تصرف استان خوزستان پرداخت و خاطرنشان کرد: طبق اسناد موجود آنچه باعث شد تا دشمن نتواند به اهداف خود برسد رهبری ولایت‌فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه ۳۶ کشور در هشت سال دفاع مقدس به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از صدام حمایت می‌کردند، گفت: آنچه موجب پیروزی انقلاب اسلامی و رزمندگان اسلام شد، ایستادگی آن‌ها مقابل ظلم و پیروی از قیام امام حسین (ع) بود.

سردار عروج بابیان اینکه منشأ رشادت‌های رزمندگان اسلام نهضت امام حسین (ع) بوده است، گفت: رزمندگان اسلام با پیروی از راه امام حسین (ع) در جبهه‌های نبرد با دشمن افتخارآفرینی کردند و موجب اقتدار ایران اسلام شدند.

وی با اشاره به اینکه مدافعان حرم پیرو راه شهدای هشت سال دفاع مقدس هستند، تأکید کرد: مدافعان حرم با قدم گذاشتن درراه شهدا و دفاع از جبهه مقاومت باعث تضعیف داعش در منطقه شده‌اند و به‌زودی نابودی این گروهک ساخته‌شده به دست دشمنان اسلام را جشن خواهیم گرفت.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه در بخش دیگری بابیان اینکه روحانیان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نقش به سزایی دارند، گفت: حضور این قشر در جنگ تحمیلی و شهادت آن‌ها رسالت کار روحانیون را تائید می‌کند.

وی بابیان اینکه مدافعان حرم مانند رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس از کشور دفاع می‌کنند، گفت: مدافعان حرم در آن‌سوی مرزها به دفاع از کشور می‌پردازند و موجب تثبیت شدن امنیت کشور می‌شوند.