به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در خطبه های امروز نماز جمعه ورامین با اشاره به تاسوعا و عاشورای حسینی، گفت: ما امانت دار عاشورا هستیم، روز عاشورا باید همه هیئات بیرون بیایند و در خیابان ها و کوچه ها فریاد «حسین، حسین» سر دهند و بر مصیبت آل الله بگریند.

وی سپس با اشاره به روز هشتم ماه محرم، گفت: امروز تمام شیعیان و جوانان به حضرت علی اکبر(ع) متوسل می شوند، طبق سنتی که در هیئات ورامین بنا نهاده شده است، در این روز همه هیئات از شهدا یاد کرده و به علی اکبر(ع) اقتدا می کنند، حق هم همین است، باید این الگوهای ارزشمند را به جوانان معرفی کنیم.

امام جمعه موقت ورامین سپس به ۷ مهرماه، روز آتش نشان اشاره کرد و گفت: عزیزان آتش نشان در حوادث و ناگواری ها از جان خود برای ما مایه می گذارند و تاکنون شهدای فراوانی در عرصه خدمت رسانی به مردم تقدیم کرده اند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران در ادامه به جنایات ارتش میانمار علیه مسلمانان مظلوم این کشور اشاره کرد و گفت: این خشونت ها با هیچ منطق انسانی سازگار نیست.

وی سپس طرح همه پرسی کردستان عراق را طرحی استکباری خواند و افزود: زمانی که حامیان تکفیری ها متوجه شکست کامل آن ها در منطقه شدند، طرح همه پرسی در اقلیم کردستان عراق را مطرح کردند، متاسفانه برخی افراد ساده لوح و کوتاه بین گمان می کنند، که برگزاری انتخابات در کردستان عراق، در جهت استقلال خواهی یک نژاد و قوم است، در حالی که این طور نیست، هر کشوری قانون اساسی و ثبات حقوقی، اجتماعی و سیاسی دارد، و کُردهای عراق نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند، از سوی دیگر اسرائیل به صراحت از این اقدام حمایت کرده و پرچم اسرائیل در اقلیم کردستان عراق بلند شده است.

توطئه اقلیم کردستان عراق بسیار حساب شده و مخرب است

محمودی با بیان این که به وضوح مشخص است، که طرح تجزیه اقلیم کردستان عراق، یک طرح و توطئه استکباری است، تاکید کرد: هرکس با الفبای سیاست آشنا باشد، می دانند، که تجزیه اقلیم کردستان عراق یک حماقت سیاسی است، جای تاسف است، که برخی افراد با تابلوی اصلاح طلبی، در برخی روزنامه های زنجیره ای مطالبی نوشتند، که گویا در کنگره رژیم صهیونیستی سخن می گویند، اسمشان اصلاح طلب است، اما از حرف هایشان جز فساد بر نمی خیزد.

وی از اصلاح طلبان معتدل و منصف خواست، که به میدان آمده و پاسخ این حرف های غیر معقول را بدهند و افزود: وجود چنین افرادی، می تواند یک جریان سیاسی را به قهقرا ببرد، توطئه ای که در اقلیم کردستان عراق پیاده شده بسیار حساب شده و مخرب است، امریکا و صهیونیست ها می خواهند در کشورهای مهم اسلامی یک پایگاه صهیونیستی برپا کنند، البته کردهای انقلابی به ویژه در ایران همواره با این توطئه های استکباری مبارزه کرده اند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: باید بگویم، این مسائل نشان داد، با یک توطئه بسیار عمیق مواجه شدیم.

وی با بیان این که مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص رخدادهای اقلیم کردستان عراق خوب بوده است، اضافه کرد: آقای بارزانی فراموش نکرده است، که در دوران خفقان صدام جمهوری اسلامی ایران از آن ها حمایت کرد، با انسانیت و جوان مردی سازگار نیست، که خدمات جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و با صهیونیست ها هم کاسه شود.

محمودی با بیان این که مردم غیرتمند ایران در مقابله با حزب های دموکرات و کومله نشان دادند، که به کشور و نظام اسلامی پایبند هستند، افزود: در فتنه بزرگ کردستان عراق نیز انتظار داریم، همین مردم با بصیرت و هوشیاری توطئه های دشمنان را خنثی کنند.