تساوی تیم فوتبال جوانان ایران برابر ازمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال جوانان کشورمان عصر امروز دومین دیدار دوستانه خود را در ایروان مقابل تیم جوانان ارمنستان برگزار کرد که این بازی در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی ۲ بر ۲ انجامید.امیر جانملکی ۱۳ و مهدی بیات ۸۴ برای تیم ایران در این بازی گل زدند.

شاگردان پورغلامی در نخستین دیدار خود در اردوی ارمنستان موفق شده بودند یک بر صفر تیم ملی جوانان این کشور را شکست بدهند.

ترکیب تیم جوانان در دومین دیدار دوستانه مقابل ارمنستان به شرح ذیل بود؛

علی کی خسروی،امیر جان ملکی،محمد باقری،مهدی رحیمی،امید دره،محمد خدابنده لو،ودود غفاری،سجاد آقایی،فرزان دانا،رضا رحیمی و حمیدرضا طاهرخانی