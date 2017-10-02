ممانعت فنی برای ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی از شماره های شخصی

امیرخوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه یکی از بحث های مطرح شده در کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، دریافت این پیامکها از شماره های شخصی است، اظهار داشت: اگرچه این موضوع آنچنان حاد نیست و طیف وسیعی از جامعه این پیامکها را دریافت نمی کنند اما با توجه به نارضایتی که پیامکهای ناخواسته برای مشترکان به وجود می آوردند، این موضوع قابل پیگیری است.

وی گفت: تصمیمی که هم اکنون اتخاذ شده این است که اپراتورها باید برای مشترکانی که از یک میزان سقفی بالاتر، با یک شماره خاص، پیامک ارسال می کنند، ممانعت فنی درنظر بگیرند.

خوراکیان با اشاره به اینکه هنوز سقف تعداد مدنظر در این دستورالعمل، تعیین نهایی نشده است، افزود: این بحث با اپراتورهای مویایل انجام شده و اپراتورها نیز موضوع را پذیرفته و قبول کردند که به این آیین نامه عمل کنند. به این ترتیب دستورالعملی تدوین شود که درصورتیکه از شماره های شخصی موبایل از یک تعداد بیشتر، پیام ارسال شد، این پیامکها تبلیغاتی منظور شود.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه قرار بود این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی به تصویب نهایی برسد، گفت: در این مورد موضوعی که باید برای آن تفاوت قائل شد مربوط به تعداد پیامکهای انبوهی است که کاربران در مناسبتهای مختلف برای عده ای ارسال می کنند. این موضوع از نظر فنی باید قابل تفکیک با پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی باشد و طوری باشد که اپراتور بتواند تفاوت را درک کرده و پیامک شخصی افراد تداخلی با پیامکهای تبلیغاتی شخصی نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات باید از طریق سامانه ۱۹۵ به موضوعات مربوط به مزاحمتهای پیامکی رسیدگی کند، افزود: درخصوص حل معضل پیامکهای تبلیغاتی، حدود یک ماه قبل در جلسات کارگروه شرکت کرده و پس از دریافت گزارش عملکرد، تصمیماتی اتخاذ شد که هم اکنون منتظر جمع بندی این تصمیمات و پیگیری موضوع هستیم.

خوراکیان با بیان اینکه در این جلسات آماری از میزان شکایت مردمی درباره ارسال پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی ارائه نشد، اضافه کرد: به هر ترتیب موضوع تنظیم ارسال پیامک متناسب با خواسته مخاطبان از جمله اقداماتی است که باید اجرایی شود.

وی با تاکید براینکه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی از نظر محتوایی تا حدود زیادی حل شده است، گفت: اما در بخش فنی قرار است وزارت ارتباطات اقدامات موثرتری صورت دهد و پیگیری جدی تری شود که ما بتوانیم به نتیجه برسیم.