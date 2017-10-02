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۱۰ مهر ۱۳۹۶، ۸:۱۵

پلیس کانادا:

عامل حمله تروریستی «ادمونتون» یک پناهجوی سومالیایی است

عامل حمله تروریستی «ادمونتون» یک پناهجوی سومالیایی است

پلیس کانادا می گوید فردی که با خودرو خود ۵ نفر از جمله یک مامور پلیس را در شهر ادمونتون زیر گرفت، یک پناهجوی اهل سومالی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس کانادا می‌گوید عامل حمله تروریستی که ۲ روز پیش در شهر ادمونتون کانادا اتفاق افتاد، یک مرد پناهجوی سومالیایی است که ۳۰ سال سن دارد.

البته مشخصات هویتی وی که با خودرو ۵ نفر را زیر گرفته، باز هم از سوی پلیس اعلام نشد.

گفتنی است فرد مهاجم با خودروی خود وارد منطقه‌ای که پلیس به دلیل بازی فوتبال بسته بود، شد و یک مأمور پلیس را زیر گرفت. مهاجم سپس از خودرو بیرون آمد و با چاقو به مأمور پلیسی که به زمین افتاده بود چندین ضربه وارد کرد و پا به فرار گذاشت. گفته می‌شود وضعیت جسمانی مامور پلیس چندان وخیم نیست.

این مهاجم ۲ ساعت پس از این حادثه با یک خودروی باری که کرایه کرده بود، وارد جمعیت عابران پیاده شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ۴ عابر پیاده زخمی شده‌اند.

به گفته پلیس، خودرو فرد مظنون که در بازداشت پلیس به سر می برد، حامل پرچم داعش بوده است.

کد مطلب 4102041
مریم خرمایی

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