عامل حمله تروریستی «ادمونتون» یک پناهجوی سومالیایی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پلیس کانادا میگوید عامل حمله تروریستی که ۲ روز پیش در شهر ادمونتون کانادا اتفاق افتاد، یک مرد پناهجوی سومالیایی است که ۳۰ سال سن دارد.
البته مشخصات هویتی وی که با خودرو ۵ نفر را زیر گرفته، باز هم از سوی پلیس اعلام نشد.
گفتنی است فرد مهاجم با خودروی خود وارد منطقهای که پلیس به دلیل بازی فوتبال بسته بود، شد و یک مأمور پلیس را زیر گرفت. مهاجم سپس از خودرو بیرون آمد و با چاقو به مأمور پلیسی که به زمین افتاده بود چندین ضربه وارد کرد و پا به فرار گذاشت. گفته میشود وضعیت جسمانی مامور پلیس چندان وخیم نیست.
این مهاجم ۲ ساعت پس از این حادثه با یک خودروی باری که کرایه کرده بود، وارد جمعیت عابران پیاده شد. بر اساس آخرین گزارشها، ۴ عابر پیاده زخمی شدهاند.
به گفته پلیس، خودرو فرد مظنون که در بازداشت پلیس به سر می برد، حامل پرچم داعش بوده است.
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