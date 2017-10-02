ادامه آشفتگی انتخاب سرمربی استقلال/ مذاکره با هموطن برانکو

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: سیدرضا افتخاری مدیرعامل آبی پوشان با جدیت در حال رایزنی با گزینه‌های مد نظرش برای سپردن نیمکت تیم استقلال به یک مربی خارجی است تا بدین ترتیب از فشار وارد شده بر باشگاهش بکاهد.

پس از جدایی منصوریان از هدایت آبی پوشان، مدیرعامل این باشگاه وعده استخدام یک مربی خارجی به جای مربی مستعفی تیمش را داد و بعد از آن بود که نام‌های مختلفی مطرح شد که بزرگترین آن فاتح تریم ترک تبار بود. گزینه‌ای که چند روز پیش به دلیل دوری از استراتژی های فنی و مالی آبی پوشان با مخالفت کمیته فنی مواجه شد تا عملا از بین گزینه‌های این تیم جدا شود.

پس از آن بود که از والتر زنگای ایتالیایی، برند شوستر آلمان، زلاتکو دالیچ کروات و... اسامی بود که در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شد. گزینه‌های مطرح شده هر کدام با موافقات و مخالفان زیادی مواجه بودند و تعدد نظرات و اختلافات سلیقه ای باعث می‌شد تا مدیریت باشگاه به جمع بندی قابل ارائه‌ای نرسد.

بعد از مخالفت‌های شدیدی که با زنگای ایتالیایی شد، پندار توفیقی معاون ورزشی باشگاه به صورت رسمی اعلام کرد این مربی ایتالیایی در بین گزینه‌ها نیست تا از فشارهای وارده بر باشگاه کاسته شود.

رسانه‌ای شدن نشست مستقیم افتخاری با یک آلمانی جدیدترین و البته جدی ترین گزینه حضور روی نیمکت استقلال را لو داد و مشخص شد اعلام نام «وینفرد شفر» به عنوان جانشین علیرضا منصوریان تنها در گروی تایید کمیته فنی باشگاه قرار دارد. کمیته فنی که هنوز تشکیل جلسه نداده و این امکان وجود دارد که این جلسه امروز و با حضور شخص افتخاری صورت گیرد.

گرچه بعید است گزینه مد نظر افتخاری از فیلتر کمیته فنی به سلامت عبور نکند، مدیرعامل آبی پوشان گزینه بعدی‌اش که گفته می‌شود با او هم توافقات اولیه صورت گرفته را مطرح می‌کند. این گزینه جانشین زلاتکو دالیچ کروات است.

برای نهایی شدن سرمربی آبی پوشان، مدیرعامل باشگاه به تایید کمیته فنی نیاز دارد. کمیته فنی‌ای که هنوز تشکیل نشده و اعضای آن برای حضور در نشستی مشترک در انتظار تماس باشگاه هستند.