تلفن تاشو با ضخامت کمتر از ۱۰ میلیمتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید آئوتوریتی، شرکت چینی ZTE یک موبایل تاشو طراحی کرده که Axone M نامیده می شود. پیش بینی می شود این شرکت در ۱۷ اکتبر موبایل تاشو را رونمایی کند.

طبق گزارش های مختلف این دستگاه دارای دو صفحه نمایش «اچ دی» است که در حالت باز به یک نمایشگر ۶.۸ اینچی تبدیل می شوند. در حالت تاشده نیز این دستگاه ضخامتی کمتر از ۱۰ میلیمتر دارد. همچنین به نظر می رسد در Axone M تراشه اسنپ دراگون ۸۲۰ با ۴ گیگابایت RAM، ۳۲ گیگابایت حافظه ذخیره، باتری ۳۱۲۰ میلی آمپری و یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی به کار رفته باشد.

به نوشته این منبع موبایل مذکور طراحی شبیه Project Valley سامسونگ خواهد داشت که قرار بود در ۲۰۱۷ رونمایی شود.