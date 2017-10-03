به گزارش خبرنگار مهر، سال‌هاست طرح تاسیس دانشگاه هنرهای اسلامی- ایرانی از سوی محمود فرشچیان پیشکسوت هنر نگارگری مطرح شده است، اما تاسیس این دانشگاه همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و با وجود آنکه متولی آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است ولی به نظر می رسد نه در این نهاد دولتی و نه وزارت آموزش علوم این مهم پیش نمی رود.

محمود فرشچیان در حاشیه رونمایی از جدیدترین کتاب خود که هفته آخر شهریور ماه در تالار وحدت برگزار شد در این باره به خبرنگار مهر گفت: عملا هیچ مسئولی از تاسیس این دانشگاه حمایت نمی کند و من دیگر از پیگیری آن خسته و ناامید شده ام.

وی با تاکید بر اینکه ما باید بتوانیم هنر خودمان را بشناسیم و به دنیا بشناسانیم، توضیح داد: با تاسیس این دانشگاه می توانستیم شاهد تحولی عمیق در عرصه هنرهای ایرانی- اسلامی باشیم و حتی این موضوع در چند نهاد بررسی شده است اما کارهای اجرایی آن پیش نمی رود.

به گفته فرشچیان، بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ژاپن توانسته اند با چنین دانشگاه هایی هنر خود را به دنیا بشناساند و جا دارد ایران نیز در این زمینه کاری انجام دهد.

این هنرمند پیشکسوت در پایان بیان کرد: من متاسف هستم که در این زمینه هر چه دلسوزی کردم تیرم به سنگ خورده است و یک امر به این مهمی به تاخیر می افتد. الان همه جای دنیا در حال معرفی هنر خود به دنیا هستند و نمی دانم چرا ما اینقدر تعلل داریم.