ابلاغ مراتب ثبت ۶ آیین عزاداری محرم به ۶ استاندار کشور

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، در نامه علی‌اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان آمده است:

«در اجرای ماده ”یک“ از قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگر مصوب سال ۱۳۸۲ مواد ”۱۱ و ۱۲“ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۱۳۸۴ در مواد ”۲ و ۳“ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ هیئت محترم وزیران و با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی مذکور، میراث فرهنگی ناملموس با عنوان ”آیین سینی‌گردانی حضرت قاسم(ع)“ در بندر ماهشهر، استان خوزستان به شماره ۱۴۴۵ در تاریخ اول مهر ۹۶ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است. هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید است.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب برای اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذیربط ابلاغ شود و از نتیجه اقدام این سازمان را مطلع نمائید.»

همچنین در نامه‌هایی جداگانه و مشابه به علیرضا رزم‌حسنی استاندار کرمان، رسول زرگرپور استاندار اصفهان، اسماعیل تبادار استاندار فارس، سیدمحمد میرمحمدی استاندار یزد و محمدمهدی مروج‌الشریعه استاندار خراسان جنوبی مراتب ثبت موارد زیر نیز اعلام شد:

۱- ”شَدّه‌بندی“ به شماره ۱۱۰۷ (استان کرمان)

۲- ”آیین عاشورایی دِورَه“ به شماره ۱۴۴۷ (استان اصفهان)

۳- ”چاووشی‌خوانی اول محرم“ در شهر سوریان بوانات به شماره ۱۴۴۴ (استان فارس)

۴- ”عمّ کبارم“نوعی عزاداری مختص شب عاشورا در ابرکوه به شماره ۱۴۵۰ (استان یزد)

۵- ”مراسم تکیه‌بندان“ در روستای سرخنگ شهرستان درمیان به شماره ۱۴۴۶ (استان خراسان جنوبی)