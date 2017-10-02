به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری پس از پایان جلسه عصر امروز کمیته فنی و انتخاب «وینفرد شفر» به عنوان سرمربی جدید استقلال اظهار داشت: ما جلسات متعددی را برگزار کردیم و با هماهنگی که بین اعضای کمیته فنی و مدیرعامل باشگاه بود، این سرمربی آلمانی را که رزومه خوبی هم داشته است، برگزیدیم و قرار است ظرف ۴۸ ساعت آینده کارش را با استقلال آغاز کند.

وی ادامه داد: به احتمال فراوان «شفر» امشب به تهران خواهد آمد تا هر چه زودتر کارش را با آبی‌پوشان شروع کرده تا بتوانند از تعطیلات پیش‌رو استفاده کرده و با هماهنگی کامل برای شروع دوباره لیگ برسند.

نوری در خصوص وضعیت رحمتی و مجتبی جباری هم گفت: این دو بازیکن برای استقلال زحمات زیادی کشیده‌اند، اما ظرف چند روز آینده، وضعیت این دو برای ماندن یا رفتن از استقلال مشخص خواهد شد.

عضو کمیته فنی باشگاه استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا «شفر» از چند روز پیش به عنوان سرمربی استقلال انتخاب شده است و جلسه کمیته فنی فرمایشی خواهد بود؟ گفت: چنین چیزی صحت ندارد، ما هفت گزینه داشتیم که از این هفت نفر، «شفر» را به عنوان گزینه اصلی انتخاب و او سرمربی استقلال شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درموت همچنان در استقلال خواهد ماند یا خیر؟ اظهار داشت: او به کارش ادامه خواهد داد زیرا استقلال به او نیاز دارد و با توجه به اینکه او شناخت کافی از بازیکنان دارد، می‌تواند به سرمربی کمک مؤثری کند.

نوری در پاسخ به این پرسش که آیا فرهاد مجیدی هم به کادر فنی اضافه خواهد شد یا خیر؟ تصریح کرد: هنوز هیچ چیز مشخص نیست، شاید یکی یا دو نفر از اعضای کمیته فنی به عنوان دستیار «شفر» مشغول به کار شوند، شاید هم فرد دیگری انتخاب شود؛ اما در حال حاضر هیچ‌چیز مشخص نیست و باید منتظر حضور «شفر» در تهران باشیم.

عضو کمیته فنی باشگاه استقلال در پایان خاطرنشان کرد: استقلال این روزها نیاز به حمایت دارد و همه پیشکسوتان و هواداران باید کمک کنند تا این تیم بتواند به روزهای اوج گذشته‌اش بازگردد.