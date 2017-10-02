اعضای کمیته فنی استقلال احکام خود را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال در جریان برگزاری دومین نشست اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال، احکام مربوط به آنها را صادر و در اختیارشان قرار داد.

بنا بر این گزارش، امروز جواد قراب، علی جباری، محمد نوری، اکبر کارگر جم و سیروس دین‌محمدی در این نشست حضور داشتند که احکام خود را دریافت داشتند. سهراب بختیاری زاده به دلیل سفر به اهواز در این نشست حضور نداشت که حکم وی نیز در اولین فرصت به او داده می شود.

کمیته فنی باشگاه استقلال بعد از ظهر امروز در دومین نشست رسمی‌اش تکلیف سرمربی این تیم را مشخص کرد و با تایید اعضای این کمیته وینفرد شفر از بین سه گزینه بعنوان سرمربی تیم استقلال معرفی شد.