مسکو: رفراندوم کاتالونیا موضوع داخلی اسپانیا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در اظهار نظری در مورد برگزاری رفراندوم استقلال کاتولونیا اسپانیا عنوان کرد که این یک مسئله داخلی است.

پسکوف گفت: مسکو همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر اینکه این مسئله جزو امسائل داخلی پادشاهی اسپانیا است، می ماند.

وی از اظهار نظر در خصوص رفتار پلیس اسپانیا در روز برگزاری رفراندوم استقلال کاتنالونیا نیز صرف نظر کرد.

روز گذشته منطقه کاتالونیا برای جدا شدن از اسپانیا رفراندوم برگزار کرد. ۹۰ درصد از رای دهندگان با این همه پرسی موافقت کردند و به آن بله گفتند.

پلیس اسپانیا نیز در تلاش برای توقف این رفراندوم بود، و مردم را مورد ضرب و شتم قرار داد.