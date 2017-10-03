کمبود فضای آموزشی در آران و بیدگل/کانکس هایی که کلاس درس شد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: آران و بیدگل شهرستانی کویری و کهن در حاشیه کویر مرکزی که جدا از جاذبه‌های خاص کویری و تاریخی بودنش آن را با استعدادهای ناب علمی و فرهنگی می‌شناسند؛ استعدادهایی که هر از چند گاهی با کسب رتبه‌های برتر کنکور و یا جشنواره‌های مختلف نام «آران و بیدگل» را در سراسر کشور بر سر زبان‌ها می اندازد.

اما چندی است که دانش آموزان و آینده سازان منطقه کویری آران و بیدگل با مشکل کمبود و فرسوده بودن فضای آموزشی در شهرستان روبرو هستند. مشکلی که نه تنها ذهن دانش آموزان و خانواده های آنان بلکه مسئولان آموزش و پرورش شهرستان را به خود مشغول کرده است.

کمبود شدید فضای آموزشی موجب استفاده از نمازخانه و کانکس برای برگزاری کلاس های درس شده است

به گزارش مهر آنچه امروز آموزش و پرورش آران و بیدگل و حتی کشور را بیشتر تهدید می‌کند و شاید آن را در بلند مدت وارد یک بحران جبران ناپذیر کند کمبود فضای آموزشی برای دانش‌آموزانی است که انگیزه تحصیل و ادامه آن برای کسب مدارج بالای علمی بالاست اما در این بین نه تنها حدود ۴۰ درصد از فضای آموزشی شهرستان ایمنی لازم را برای تحصیل دانش اموزان ندارد بلکه در برخی از بخش های شهرستان کمبود شدید فضای آموزشی موجب استفاده از نمازخانه و کانکس برای برگزاری کلاس های درس شده و حتی در صورت تکمیل نشدن چندین طرح آموزشی، آران و بیدگل با بحران جدی کمبود فضای آموزشی مواجه خواهد بود.

کمبود فضای آموزشی اصلی ترین مشکل آموزش و پرورش آران و بیدگل

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل در این باره در گفتگو با مهر افزود: مشکل کمبود فضای آموزشی اصلی‌ترین مشکل آموزش و پرورش شهرستان آران و بیدگل است، وبا وجود اینکه در دو سال اخیر چندین طرح بزرگ آموزشی و پرورشی این شهرستان به بهره‌برداری رسیده اما همچنان فرسوده بودن و کمبود فضای آموزشی در این شهرستان احساس می شود.

محمد معدندار می افزاید: هم اکنون ۲۰ درصد از مدارس آران و بیدگل به صورت دو شیفته فعالیت می کنند که با توجه به اجرایی شدن سند تحول بنیادین و توجه به کیفیت آموزشی، دو شیفته بودن مدارس تا حدی از کیفیت آموزشی می کاهد و مسائل خاص دیگری را نیز به همراه دارد.

تصویر آرشیوی است

وی تصریح کرد: از سه سال گذشته تا کنون تمام ۱۸ طرح عمرانی آموزشی و پرورشی و ورزشی در آران و بیدگل که به صورت کامل عملیات تکمیلی آنها متوقف شده بود با کمک خیران و همکاری اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان فعال شد.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل خاطر نشان کرد: همت خیران و اداره کل نوسازی و همچنین مساعدت مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان موجب به ثمر رسیدن هفت طرح عمرانی و آموزشی در شهرستان شد.

چهار طرح بزرگ عمرانی آموزشی در آران و بیدگل از ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که در صورت تزریق تنها چهار میلیارد تومان این طرح ها به بهره برداری می رسد

معدندار اظهار داشت: با این حال و با وجود حل شدن کمبود فضای آموزشی در منطقه محروم ابوزید آباد آران و بیدگل اما کمبود فضای آموزشی و فرسوده بودن فضاهای آموزشی در مرکز شهرستان و شهرهای نوش اباد و سفید شهر هنوز مساله جدی آموزش و پرورش منطقه است.

وی گفت: هم اکنون چهار طرح بزرگ عمرانی آموزشی در آران و بیدگل از ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که در صورت تزریق تنها چهار میلیارد تومان این طرح ها به بهره برداری می رسد و بخشی از مشکلات کمبود فضای آموزشی و دغدغه دانش اموزان و خانواده های آنها تا حدودی برطرف می شود.

معدندار افزود: برای بهره برداری از ۱۱ طرح آموزشی باقی مانده نیز به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم تا پایان سال ۹۶ با مساعدت خیرین و همچنین همکاری اداره کل نوسازی مدارس این طرح های به بهره برداری برسد.

یحیی آباد هیچ مدرسه ای ندارد

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل همچنین ابراز امیدواری کرد: با مساعدت مسئولان شهرستان مشکل نبود حتی یک فضای آموزشی در منطقه حاشیه نشین یحیی آباد حل شود تا دانش اموزان این منطقه نیز از خطرهای طولانی بودن مسیر برای تحصیل در شهر در امان باشند و بخشی از دغدغه خانواده انها نیز حل شود.

محمد معدندار به نقش مهم خیرین مدرسه ساز در توسعه فضاهای آموزشی شهرستان نیز اشاره کرد وافزود: از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تاکنون ۴۵ طرح پرورشی و آموزشی با کمک خیران در آران وبیدگل ایجاد شده که این نشاندهنده توجه خیران و مردم شهرستان به میاحث آموزشی و پرورشی است.

فرماندار آران و بیدگل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه حل مشکل فضای آموزشی و بهداشتی در مدارس سراسر شهرستان باید به صورت جدی مورد توجه مسئولان استانی و کشور قرار گیرد گفت: در منطقه حاشیه نشین یحیی آباد نیز نیازمند همکاری همه دستگاه های اداری و دولتی هستیم تا مشکل هر چه زودتر با مساعدت همه مسوولان ادارات حل شود.

مردم نباید قربانی سیستم های اداری شوند

ابوالفضل معینی نژاد اظهار داشت: منطقه حاشیه نشین یحیی آباد با حدود سه هزار سکنه هنوز فاقد هر گونه امکانات آموزشی و بهداشتی است،که این خود جای بسی تعجب و نگرانی دارد.

وی افزود: مردم محروم این منطقه نباید قربانی سیستم های پیچیده اداری برای حل مشکلات خود شوند پس لازم است دستگاه های دولتی برای حل مشکلات این منطقه و سایر مناطق شهرستان دیدی مسئولانه داشته باشند.

معینی نژاد ابراز امیدواری کرد: با حل مشکلات مربوط به اختصاص زمین برای ساخت یک مکان آموزشی مناسب مشکل اولیه بسیاری از دانش آموزان این منطقه محروم هر چه زودتر حل شود.

گفتنی است هم اکنون ۱۸ هزار دانش آموز اران و بدیگلی در ۱۲۰ واحد آموزشی شهرستان مشغول تحصیل هستند.