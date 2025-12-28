خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - هادی نجف زاده: یحیی‌آباد؛ منطقه‌ای میان کاشان و آران و بیدگل، جایی در مرز جغرافیا و بی مرزی هویت. منطقه‌ای که روی نقشه جزو تقسیمات آران و بیدگل محسوب می‌شود، اما در واقعیت، سال‌هاست میان دو شهر معلق مانده است؛ نه به‌درستی دیده می‌شود و نه آن‌طور که باید شنیده. نبود نشانه‌های روشن هویتی، کم‌توجهی به زیرساخت‌ها و بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، یحیی‌آباد را به نمادی از «فراموش‌شدگی» در حاشیه شهرها تبدیل کرده است.

امروز مطالبه مردم یحیی‌آباد نه امتیاز ویژه است و نه نگاه تبعیض‌آمیز؛ بلکه حق بدیهی برخورداری از هویت، خدمات و برنامه‌ریزی روشن شهری است. انتظار می‌رود مسئولان به این بلاتکلیفی تاریخی، پاسخی عملی به دغدغه‌های مردمی بدهند که سال‌هاست میان وعده‌ها زندگی می‌کنند. یحیی‌آباد فقط یک نقطه جغرافیایی نیست؛ صدایی است که حالا بیش از همیشه باید شنیده شود.