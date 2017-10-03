بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان البرز، سعید امینی معاون صنایعدستی این استان دیروز ۱۰ مهر ۹۶ با بیان اینکه مرحله داوری استانی نشان مرغوبیت صنایعدستی در استان البرز برگزار شده است، اضافه کرد: براساس سیاست جدید میراثفرهنگی کشور، آثاری که خواهان دریافت نشان ملی هستند که مقدمه دریافت مهر اصالت یونسکو است، در این مرحله شرکت میکنند.
او ادامه داد: آثاری که داوطلب دریافت این نشان هستند، در هر استان براساس فراخوان در معاونت صنایعدستی میراث جمعآوری و در استان یک مرحله داوری اولیه را میگذرانند.
امینی با بیان اینکه آثاری که در این مرحله انتخاب شوند، در آذر ۹۶ به معاونت صنایعدستی کشور ارسال میشوند و از بین آنها آثار انتخابشده نشان ملی دریافت میکنند، اضافه کرد: در استان البرز مرحله داوری استانی در ۲۹ شهریور ۹۶ برگزار شد که از بین ۵۰ اثر رسیده، ۴۰ اثر مورد داوری قرار گرفت.
او همچنین درباره نمایشگاه صنایعدستی که اواخر شهریور ۹۶ در این استان برگزار شده بود گفت: نخستین نمایشگاه منطقهای صنایعدستی در استان البرز با مشارکت هفت استان برگزار و نزدیک به ۴۵ غرفه صنایعدستی و ۱۵ غرفه سوغات از این استانها در این نمایشگاه دایر شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان البرز درباره استانهای شرکت کننده در این نمایشگاه، بیان کرد: از استانهای تهران، سمنان، مازندران، گیلان، قزوین، زنجان و البرز در نمایشگاه حضور داشتند.
نظر شما