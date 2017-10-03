رئیس سازمان بسیج درگذشت مادر سردار باقرزاده را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین با صدور پیامی، درگذشت مادر سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح را تسلیت گفت. متن پیام به شرح زیر است:

اِنّا لله و اِنّا اِلیه راجِعُون

برادر ارجمند سردار سید محمد باقرزاده

فرمانده محترم کمیته جسجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح

سلام علیکم

درگذشت مادر گرامیتان موجب تأثر خاطر گردید. خداوند متعال آن مرحومه را که در ماه محرم دعوت حق را لبیک گفت در نعیم مقیمش سُکنی گزیند که عمر خویش را در راه عشق و ارادت به اهل بیت علیهم السلام سپری نمود.

اینجانب فقدان آن مرحومه را به جنابعالی و بیت شریف تسلیت عرض نموده، از قادر متعال برای وی علّو درجات و برای بستگان سوگوار صبر و شکیبایی توأم با عزّت و سعادت مسئلت می‌نمایم.

سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور

رئیس سازمان بسیج مستضعفین