سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران دوباره تحت عمل جراحی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت مهاجرانی که پیشتر در بیمارستان ایرانیان در امارات ( دبی ) تحت عمل جراحی قرار گرفته بود ، امروز در آمریکا مجددا عمل جراحی شد.

همسر حشمت مهاجرانی در این خصوص گفت: پس از آنکه ایشان در دبی تحت عمل جراحی قرار گرفت ، بناچار برای ادامه معالجات به امریکا رفتیم. اما شرایط کیسه صفرای ایشان مساعد نبود بطوریکه پزشکان مجبور شدند آن را بردارند.

وی ضمن تشکر از دوستان و آشنایان که طی دوماه اخیر همواره جویای سلامتی مهاجرانی بودند ، از هموطنان گرامی خواست تا در این روزهای عزیز برای بهبودی وضعیت ایشان دعا کنند.

حشمت مهاجرانی اواخر مردادماه گذشته بعلت نارسایی از ناحیه معده در بیمارستان ایرانیان دبی بستری شد و بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت.

مهاجرانی در نقش مربی افتخارات کم نظیری را برای فوتبال کشورمان به ارمغان آورد که صعود به جام جهانی ۱۹۷۸ آرژانتین به عنوان تنها نماینده آسیا و اقیانوسیه، صعود به بازیهای المپیک ۱۹۷۶ مونترال ، قهرمانی با تیم ملی بزرگسالان در رقابتهای جام ملتهای اسیا در سال ۱۹۷۶ ، قهرمانی با تیم ملی در بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ و کسب مقام نخست در رقابتهای جوانان آسیا از آن جمله است.