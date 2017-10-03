بوئینگ؛ اولین بازنده برهم خوردن برجام

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ تهدید کرده است که این کشور از برجام خواهد خواهد شد و در صورتی که این اتفاق رخ دهد، بویینگ آسیب خواهد دید.

این شرکت‌ هواپیماسازی آمریکایی قراردادی برای فروش ۸۰ هواپیمای جدید به ایران‌ایر و ۳۰ هواپیمای جدید به هواپیمایی آسمان، منعقد کرده است. ارزش کل این قراردادها حدود ۲۰ میلیارد دلار است.

در سال گذشته سهام بوئینگ بهترین عملکرد را در شاخص صنعتی داوجونز از خود نشان داد و عملکرد این شرکت دوبرابر نزدیکترین رقیب خود بود. کای ون رومور، تحلیل‌گر هوافضای کوون می‌گوید: اگر بوئینگ نتواند این هواپیماها را به ایران تحویل دهد احتمالا با تاثیر منفی‌ای بر روی سهام خود مواجه خواهد شد.

علی‌رغم هرگونه مشکل احتمالی، او پیش‌بینی قیمت خود از سهام بوئینگ را در هفته گذشته به ۳۱۵ دلار برای هر سهم افزایش داد که ۲۵ درصد بالاتر از قیمت کنونی آن است. او ادامه داد: این در سال ۲۰۱۹، نسبت به سال ۲۰۱۸ معضل بزرگتری ایجاد خواهد کرد.

دلیل این گفته این است که برای سال آینده بوئینگ بیش از حد فروش داشته است به این معنی که اگر توافق ایران فسخ شود این شرکت می‌تواند آن هواپیماها را به خطوط هوایی دیگری بفروشد. هرچند طبق گفته ون رومور بوئینگ ۹۰ درصد ظرفیت تولید خود در ۲۰۱۹ را فروخته است که این بدان معنا است که می‌تواند با وجود هواپیماهای اضافی با مشکل مواجه شود.

اگر ترامپ توافق هسته ای را تایید نکند و آمریکا را از توافق خارج کند، هنوز مشخص نیست که پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد. البته تایید نکردن توافق به معنای این نیست که تمام تجارت‌ها با ایران تعطیل خواهد شد. اروپا و آسیا روابط تجاری در حال رشدی با ایران دارند و مقامات هردوی این قاره‌ها از آمریکا درخواست کرده‌اند که در توافق باقی بماند.

تحلیل‌گر هوافضا و صنایع دفاعی ورتیکال ریسرچ، رابرت استالارد می‌گوید: اگر بوئینگ مجبور شود از بازار ایران خارج شود، این اصلا برای این شرکت خوب نیست اما به هر حال آنها بیش از ۳۰ سال بدون بازار ایران دوام آورده‌اند.

ایران با غول هواپیماسازی اروپا، ایرباس، هم قرارداد دارد و این شرکت چندین هواپیما به ایران تحویل داده است. هرچند از آنجایی که ایرباس هم تجارت زیادی در داخل ایالات متحده انجام می‌دهد و کارخانه‌ای در آلاباما دارد ممکن است برای تحویل هواپیمای بیشتر به ایران با مشکلاتی از قبیل بررسی دقیق فعالیت‌هایش توسط دولت آمریکا، مواجه شود.