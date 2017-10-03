به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، باب ایگر مدیرعامل و رییس کمپانی دیزنی اعلام کرد یکی از اعضای این کمپانی در تیراندازی لاس وگاس کشته و یک تن دیگر مجروح شده‌است.

وی درباره این رویداد که یکشنبه شب و اوایل صبح دوشنبه به وقت محلی در لاس وگاس رخ داد اظهار کرد: دل ما با همه آنهایی است که به نوعی با این حادثه مرتبط هستند؛ قربانیان این خشونت، شاهدان و دوستان و خانواده‌های سوگواری که عزیزان‌شان را از دست داده‌اند.

وی افزود: ما به ویژه برای از دست دادن یکی از اعضای دیزنی در کالیفرنیا یعنی کری بارنت سوگواریم که از سابقه همکاری ۱۰ ساله با این کمپانی برخودار بود و از دوستان و همکاران عزیزمان بود.

در این سانحه مرگبار استیون پوداک از طبقه سی و دوم هتلی شروع به تیراندازی به جمعیتی کرد که برای شرکت در یک کنسرت موسیقی در پایین هتل گرد آمده بودند و ضمن کشتن بیش از ۵۰ تن، بیش از ۴۰۰ نفر را مجروح کرد.

مارک روفالو بازیگر در توییتی نوشت: این روزی جانکاه است. جانکاه است که ببینی چنین اتفاق‌هایی دوباره و دوباره تکرار می‌شود. جانکاه است که ببینی روح‌های عزیزی جان‌شان را برای عشق ماشینی به خشونت از دست داده‌اند. جانکاه است که می‌بینی نمی‌توانی هیچ کاری برای تحت کنترل درآوردن این خشونت انجام بدهی.

ایوا دوورنای کارگردان نوشت: گرگ تنها. تیرانداز محلی. مردی مسلح. هیچ و همه چی اما یک تروریست. شگفتم که چرا؟

کلویی گارسیا مورتز بازیگر در توییتی نوشت: دلم با همه آنهایی است که در این رویداد آسیب دیده‌اند.

جیسون آلدین که خواننده کانتری آمریکایی است و در زمانی که تیرانداز شروع به شلیک کرد در حال اجرای برنامه در همان کنسرت بود، نوشت: امشب فراتر از وحشت بود. هنوز نمی‌دانم باید چه بگویم اما حال من و گروهم خوب است. با همه آنهایی که درگیر این ماجرا شده‌اند ابراز همدردی می‌کنم.

نیل پاتریک هریس بازیگر سینما و تلویزیون نیز نوشت: نمی‌توانم فکرم را از اتفاقی که در وگاس افتاده رها کنم. ابراز همدردی شدید با همه بازماندگان و آسیب دیدگان.

جاش گد بازیگر نوشت: کنگره گرامی، الان زمانی نیست که به سکوت شما را نیاز داشته باشیم. در این لحظه به واکنش شما نیاز داریم. همین حالا.

استیون کینگ نویسنده مشهور نوشت: با همه آنهایی که در این خشونت وحشتناک ترس را شب پیش در لاس وگاس حس کردند ابراز همدردی می‌کنم. ما با شماییم.