چهره های مشهور به قانون اسلحه در آمریکا اعتراض کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پس از تیراندازی چند ساعت پیش در دبیرستانی در فلوریدا، الن دی جنرس، چلسی هندلر، استیون کینگ و شماری از چهره‌های مشهور خواستار کنترل اسلحه شدند.

تیراندازی دیروز که از سوی یک فرد مسلح ۱۹ ساله در دبیرستانی در فلوریدا صورت گرفت، منجر به کشته شدن حداقل ۱۷ نفر شد.

الن دی‌جنرس مجری برنامه‌های تلویزیونی در توییتر نوشت: تا زمانی که این بیماری همه‌گیر در مدرسه‌های کشور ما وجود دارد، هیچ کلمه، هیچ اقدام و هیچ قانونی کافی نیست.

بت میدلر کمدین، خواننده و ترانه‌سرا نیز مستقیم کنگره را خطاب قرار داد و آنها را ترسوهای بی‌مقداری خواند که هیچ تلاشی برای بیرون‌ آمدن از این اپیدمی وحشتناک انجام نمی‌دهند.

گابریل یونیوین بازیگر سیاهپوست که خانواده‌اش اخیرا دوباره به فلوریدا بازگشته‌اند تا همسرش دواین وید دوباره در «میامی هیت» ظاهر شود نوشت: شبیه هزاران نفر دیگر در فلوریدای جنوبی، ما پسرهای مان را امروز صبح به مدرسه فرستادیم... هیچ کلامی برای توصیف ناامیدی، وحشت و خشم وجود ندارد. نباید چنین چیزی واقعیت زندگی ما باشد. دیگر تا کی؟ چند بچه دیگر نباید هرگز به خانه‌های شان بازگردند؟

رایان ویلسون، بازیگر، کمدین و کارگردان نیز بر کنترل اسلحه تاکید کرد و نوشت: همان طور که فکر و ذکرمان با مردم پارکلند فلوریداست، باید ببینیم مردم و دولت آمریکا سرانجام کی می‌خواهند کاری درباره خشونت‌های مسلحانه انجام دهند؟

چلسی هندلر و بیلی آیچنر بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی نیز با اشاره به انتخابات میان دوره‌ای که ماه نوامبر آینده برگزار می‌شود نوشتند کاندیداهایی را انتخاب می‌کنند که انجمن ملی اسلحه آنها را تایید نکرده باشند.

الیزابت بنکس، تیرا بنکس، مایک تایسون، کیم کارداشیان، گلوریا استفان، استیون کینگ، جانی ویار و آدام لمبرت از دیگر چهره‌های مشهوری بودند که با خانواده‌های کشته شدگان ابراز همدردی و بر کنترل قانون حمل اسلحه در آمریکا تاکید کردند.