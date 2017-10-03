به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه کتابخوانی کتابخانه فجر با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی هر پنجشنبه برنامه‌هایی را تحت عنوان آشتی با یار مهربان برگزار می‌کند.

در این برنامه که در سالن مطالعه کتابخانه مذکور اجرا می‌شود، اعضای باشگاه کتابخوانی با بخش های مختلف کتابخانه از قبیل مخزن، مرجع، کودک، کمک آموزشی و نشریات آشنا می‌شوند. در بخش دیگر برنامه کتاب هایی با موضوع علمی، تاریخی، ضرب المثل، قصه و شعر که مرتبط با سن مخاطبان است به آنها معرفی و بخشی از کتاب ها در سالن مطالعه توسط اعضا خوانده می‌شود.

بازخوانی بخشی از کتاب ها توسط فریده قربانی مدیر کانون، دور خوانی کتاب توسط اعضا و عضویت رایگان در کتابخانه هم از بخش های دیگر برنامه های این طرح است. همچنین پرسش و پاسخ درسی اعضا و جلسه رفع اشکال درسی با حضور فریده قربانی، زهرا جمشیدی، فاطمه اوجاقی، طاهره رستگاری و مرضیه نادری از کارشناسان برنامه انجام می‌گیرد . در جلسات پایانی برنامه نیز با مشارکت بسیج گردان امام حسین(علیه السلام) ، مسابقه هایی اجرا و به نفرات برتر جوایزی اهدا می‌شود.

باشگاه کتابخوانی پنج شنبه های هر هفته مصادف با ششم، سیزدهم، بیستم و بیست و هفتم مهر ازساعت ۱۵ تا ۱۷ در کتابخانه فجر به نشانی بلوار یافت‌ آباد، ابراهیم‌آباد، خیابان اسدآبادی، ‌بوستان مینا میزبان علاقمندان است.