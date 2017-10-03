پیام امینی معاون انتشارات زرین با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: آقای مرتضی ریاحی‌پور - مدیرمسئول انتشارات زرین شب گذشت درگذشت و پیکرش فردا چهارشنبه ۱۲ مهرماه به خاک سپرده می‌شود.

به گفته وی، زنده‌یاد ریاحی‌پور سال‌ها پیش مزاری را در بهشت زهرا(س) برای خاکسپاری خود تهیه کرده و وصیت کرده بود در آنجا دفن شود که فردا بنا بر همین وصیت، پیکرش در بهشت زهرا تشییع و در قطعه ۵ به خاک سپرده می‌شود.

در پی درگذشت مرتضی ریاحی پور، مدیر انتشارات زرین، مجید غلامی جلیسه، مدیر عامل خانه کتاب، در پیامی، این ضایعه را به خانواده وی و نیز جامعه نشر کشور، تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت مدیر عامل خانه کتاب آمده است: «خبر درگذشت مرتضی ریاحی پور که بیش از نیم قرن در عرصه نشر و کتاب خدمت کردند مایه تاثر و تالم شد. تلاش ایشان در مدیریت انتشارات زرین با انتشار کتاب هایی در حوزه های رمان، تاریخ و ادبیات ستودنی است. ضایعه درگذشت این ناشر فعال را به جامعه نشر و کتاب ایران به ویژه ناشران و کتابفروشان تسلیت عرض کرده و از خداوند منان برای او طلب مغفرت و برای بازماندگان آن مرحوم صبر و بردباری خواهانم.»

زنده‌یاد ریاحی‌پور پایه‌گذار انتشارات زرین و مدیرمسئول این موسسه انتشاراتی بود. انتشارات زرین، ناشر کتاب‌های ترجمه‌ای ذبیح‌الله منصوری بود که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ از پرفروش‌ترین کتاب‌های ایران به شمار می‌رفت؛ «سینوهه» یکی از صدها کتاب منصوری بود که نشر زرین به چاپ رساند و در زمان انتشارش، به گفته زنده‌یاد ریاحی‌پور، ماهی ۵۰۰۰ نسخه از آن منتشر می‌شد.