هشدار حیدر العبادی به اقلیم کردستان درباره کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق به ملت عراق به مناسبت درگذشت جلال طالبانی رئیس جمهور سابق این کشور تسلیت گفت.

نخست وزیر عراق به اقلیم کردستان درباره لشکرکشی در کرکوک هشدار داد.

وی افزود: دیدگاه آیت الله سیستانی تعیین کننده و حامی وحدت عراق است.

العبادی اعلام کرد: اولویت دولت عراق آزادسازی شهرها و مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش است.

وی گفت: تصمیمات دولت عراق درباره همه پرسی اقلیم کردستان، شهروندان کُرد را هدف قرار نمی دهد.

العبادی سیاست امر واقع در مناطق مورد مناقشه غیرقابل قبول است.

نخست وزیر عراق بیان کرد: جایگزینی جز بازگشت به قانون اساسی و لغو همه پرسی و نتایج آن نیست. کابینه بر اقدامات ضد همه پرسی اصرار دارد. موضع بین المللی در مخالفت با همه پرسی و حامی وحدت عراق است. کشورها بغداد را انتخاب کردند نه اربیل.