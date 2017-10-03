  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۱۹:۳۶

هشدار حیدر العبادی به اقلیم کردستان درباره کرکوک

هشدار حیدر العبادی به اقلیم کردستان درباره کرکوک

نخست وزیر عراق ضمن تسلیت درگذشت جلال طالبانی به مردم این کشور، درباره هر گونه تحرک نظامی در کرکوک به اقلیم کردستان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق  به ملت عراق به مناسبت درگذشت جلال طالبانی رئیس جمهور سابق این کشور تسلیت گفت.

نخست وزیر عراق به اقلیم کردستان درباره لشکرکشی در کرکوک هشدار داد.

وی افزود: دیدگاه آیت الله سیستانی تعیین کننده و حامی وحدت عراق است.

العبادی اعلام کرد: اولویت دولت عراق آزادسازی شهرها و مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش است.

وی گفت: تصمیمات دولت عراق درباره همه پرسی اقلیم کردستان، شهروندان کُرد را هدف قرار نمی دهد.

العبادی سیاست امر واقع در مناطق مورد مناقشه غیرقابل قبول است.

نخست وزیر عراق بیان کرد: جایگزینی جز بازگشت به قانون اساسی و لغو همه پرسی و نتایج آن نیست. کابینه بر اقدامات ضد همه پرسی اصرار دارد. موضع بین المللی در مخالفت با همه پرسی و حامی وحدت عراق است. کشورها بغداد را انتخاب کردند نه اربیل.

کد مطلب 4103888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها